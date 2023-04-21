[推薦]《造后者》看金喜愛如何操作輿論完美復仇惡質財團！強調女性的政壇選舉交戰題材

以政治或選戰為題材的韓國電視劇或電影其實不少，不過大部份也都以男性角色為主軸，無論是候選人，或者是幕後的操盤手幕僚，幾乎都是男性角色，而近期由Netflix推出的影集《造后者》則是以女性幕僚金喜愛以及女性候選人文素利為主軸，展開一場選戰風暴。

4月14日在OTT平台上公開的影集《造后者》，由金喜愛與文素利主演，描述原本為銀星財團工作賣命的策略室長金喜愛，透過某事件發現自己不斷助紂為虐，於是決定離開公司，但卻因此公司對她完全不講情面，收回所有房子與車子外，也沒了退職金，甚至等待器官移植的老父親也將被趕出醫院。憤怒之餘她決定找上曾與銀星財團槓上的律師文素利，並將其打造為首爾市長候選人，對抗財團的下一步。

特別之處是全劇以女性為敘事的主軸，引發金喜愛良心發現的事件是女性受到性侵害，文素利則是一位罕見的人權律師，說話大剌剌的樣子加上行事作風，像頭橫衝直撞的犀牛，兩位女性決定攜手對抗的銀星財團，其會長也是由女性掌權，雖然推出來參選的人是男性柳秀榮，但他只是銀星的女婿，充其量只是為了錢而娶了此集團的理事，生活中受盡屈辱但為錢全吞忍。



而金喜愛與文素利所設定的最強假想敵，候選人陳慶也是女性，政治輿論操作中，你來我往所攻擊的事件也都是被女性視為弱點的一些環節，因此本部作品可說是特別描述女性敘事。金喜愛與文素利兩人在劇中逐漸培養出的革命情感也吸引著觀眾們的目光。不過第一季最後似乎還沒有非常明確的政治理念完結，全劇的敘事也以互相攻擊的手段為主，未有明確的政見，可能還留待第二季完整陳述。

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