宋仲基携爱妻欧洲约会！罗马街头牵手散步、甜蜜揽肩，Katy孕肚愈加明显

正在匈牙利拍摄Netflix新片《卢基菀》的宋仲基，近日被目击与妻子Katy一起在罗马街头牵手散步。Katy孕肚明显隆起，两人有说有笑、互动十分甜蜜。

昨日新浪娱乐公开了这组照片，宋仲基与妻子穿著宽松的休闲服、戴著太阳眼镜，时而牵手、时而对视说笑，毫不在意路人眼光。



"#SongJoongKi and his wife are dating in Rome" is currently trending in Weibo



Joongki originally didn't notice the photographer but when he did, he didn't care ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ



We are in a totally new era lol pic.twitter.com/LmihzGU054 — Song JoongKi 송중기 only (@sjkwings1985) April 20, 2023

宋仲基一手提购物袋、一手揽住妻子肩膀，十分甜蜜。 Katy腹部隆起越来越明显，整个人仍神采奕奕。 之前有媒体称Katy预产期在8月，但宋仲基公司口风很严：「演员私生活无法确认。」



宋仲基去年底首度认爱《凶宅勿近》英国女演员Katy Louise Saunder，今年1月宣布登记结婚并透露妻子已有身孕。D社还拍到Katy与母亲一起逛婴儿用品店的画面：



宋仲基对这段关系十分坦诚，去年9月出席2022 APAN Star Awards以《黑道律师文森佐》获得大赏时，感言中就提到Katy及其爱犬的名字。 去年12月《财阀家的小儿子》在新加坡举办媒体见面会时女友也陪同前往，宋仲基将她介绍给所有剧组工作人员，毫不避讳。今年2月宋仲基飞赴匈牙利拍摄Netflix电影《卢基菀》，Katy也携爱犬一同前往。



宋仲基经常通过IG分享日常，昨日还PO出与Katy爱犬互动的日常照片。 但Katy十分低调，这次约会照片是两人2月出国后首次同时露面，格外引人瞩目。



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