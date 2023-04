《PEAK TIME》23點大國男兒節目上公開道歉、全員發布道歉文，Karam澄清照片非同一時地人

《Peak Time》由於陣中參賽者「23點」大國男兒中的Karam私生活遭非議,7日由製作組宣布全員下車,昨晚(12日)播出的第10集公開三人道歉畫面。

開場就是道歉畫面,Karam率先開口:「首先,向因為這次令人驚愕的事件受到傷害,或是感受不舒服的各位表達歉意。」表示花了很長的時間和成員們談論,在深思過後,認為得對觀眾流失等影響負起責任,決定退出《Peak Time》。

仁俊則解釋23點是一個團隊,所以決定一起承擔並退出節目,「和許多出演者、製作組創造了許許多多美好回憶,希望大家都能獲得好的結果,會繼續在背後默默應援的,對不起」。

Jay在事後採訪畫面才開口,表達對投票支持的粉絲與觀眾、一同出演的參賽者們、製作者們的歉意。最後由Karam再次道歉,以製作組簡單的字卡說明作結。

Team 23:00 said sorry to everyone for making them uncomfortable with things that been around them and they said thanks to the staffs and the groups. pic.twitter.com/KV2OG75S4S — lowkey dead (@dalmoontsukii) April 12, 2023

"After careful consideration, Team 23:00 (ex DGNA) decided to drop out of the program. Once again, I deeply apologize for causing you concern



Please continue to show your support and interest to the remaining teams" *cmiiw#PEAKTIME #피크타임 pic.twitter.com/mtTFi1oeLx — wyn | vote team 13:00 (@jjemnyangie) April 12, 2023

雖然不見Theqoo論壇又對此事做出討論,但Twitter有位網友發布相關影片寫下「《Peak Time》真是傳奇啊……私生活爭議讓當事人在節目全體出演者面前道歉」,獲3000多次轉推。

如同先前的輿論風向,其實有不少粉絲與觀眾並不希望看見23點下車,轉推的網友裡,有不少認為「有必要這樣嗎」,不太明白為何需要「公開處刑」,何況必非犯罪。比較尷尬的是,有些網友提及‎TXT太顯與「13點」BAE173李翰潔,不曉得是要諷刺節目讓23點公開道歉太過分,還是諷刺藝人若有類似行為都該採一樣的方式處理。



在節目播出道歉畫面後,Karam、仁俊與Jay紛紛發布了道歉聲明,用的都是第二回合他們表演的Ending照片。其中Karam對流出的私生活照片做出簡短澄清,澄清那些照片「各自的時間、場所和人士都不一樣」,言語中似乎想反擊爆料者是故意引發誤會。



除了道歉,三人文中也提到以此為契機,日後和粉絲的相處將更加珍貴,對於粉絲的支持會一輩子珍惜並深藏心底,更紛紛在限時動態認證了台灣粉絲的應援燈箱,包括3月31日Jay的慶生應援。



