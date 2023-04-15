《PEAK TIME》TOP 6出炉帅气拍摄画报，钟业聊到B.A.P永才！4淘汰队伍还有特别舞台别错过

《PEAK TIME》12日播出了二次合格淘汰式内容，公布了闯进决赛的TOP 6，TOP 6队伍进行决赛之外，还要在韩国展开巡演。

摒弃一次合汰式的公布模式，二次合格淘汰式改成公开个人人气TOP 10，随后直接公开加了福利分数后的最终排名（‎已剔除开场宣布下车的23点大国男儿）。

个人人气TOP 10：

一、24点文钟业

二、7点熙宰

三、13点翰洁

四、7点IREAH

五、11点GON

六、11点慧成

七、13点J-MIN

八、11点泰焕

九、24点金丙周

十、20点BITSAEON



最终TOP 6：

一、11点（VANNER）

二、7点（MASC）

三、8点（DKB）

四、24点（B.A.P文钟业、XENO-T金丙周、B.I.G熙都、ARGON GON）

五、13点（BAE173）

六、20点（M.O.N.T.）



淘汰：

14点GHOST9、15点BLK、2点NTX



在本集结束之后，韩国《ELLE》杂志随即释出TOP 6画报，TOP 6 13点翰洁、8点D1、24点文钟业、7点熙宰、20点BITSAEON与11点慧成，接受《ELLE》专访与画报拍摄。



专访内容提及了各队参与《PEAK TIME》的契机以及参与后的感受等等。特别的是，文钟业被访问到原成员（B.A.P）是否支持，他表示本来提出意见要一同参赛，但其他成员行程上无法配合，不过都为他应援了，他特地点出一名「正在服兵役的成员」（即永才）：「在那里好像很无聊，〈Bad〉影片也是他最先看到后跟我说：『呀，你撕裂舞台了啊！』」（〈Bad〉表演可点此前往复习‎）



▼当兵中的永才



▼‎永才去年入伍前两天，B.A.P难得5人公开合体



《PEAK TIME》下周将直播决赛现场，除了决赛内容还会有「特别舞台」，淘汰的2点NTX、14点GHOST9、15点BLK与更早淘汰的18点BDC会进行特别舞台，已在今日进行预录，邀请了粉丝参与现场。另外，《PEAK TIME》专辑部分已开卖，包含淘汰队伍在内的团体专辑，就连23点都有在其中。



＊编按：《PEAK TIME》官网已放上完整‎票数总整理，包括23点，可前往‎官网观看‎。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻