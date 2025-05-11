SEVENTEEN新專概念照被指抄襲VANNER：「衣服&MV場景」都同款？網驚：「以為是同一團」

男團SEVENTEEN近日公開新專輯概念照，很快有網友指出整體風格與男團VANNER去年的專輯十分相似，甚至有成員穿了「同一件衣服」？ ！

SEVENTEEN將於5月26日發行正規五輯《HAPPY BURSTDAY》，8日公開了第三版概念照「NEW BURSTDAY」。 照片中，成員們穿著搖滾風格服飾、化了傷痕妝、身處彩色光線籠罩之中，部份照片前景還有火焰。







很快有網友指出這組照片有種似曾相識的感覺，而「借鑒」對象很可能是男團VANNER去年9月發行的迷你三輯《BURN》，並貼出《BURN》的概念圖作為對比。 可見兩者不僅前景都有火焰、色調都以橘色為主，甚至部份成員穿的上衣都一模一樣，妝造方面也同樣包含鼻背傷痕、半濕髮、穿環、 銀色鏈條金屬飾品等元素：







不僅概念照，網友更指出就連SEVENTEEN新專預告片取景地，也有兩處疑似跟VANNER上一張專輯的MV重合。不過，小編仔細對比後認為至少隧道是不一樣的，VANNER的隧道地上只有一條黃線、兩側瓷磚較高，而SEVENTEEN的隧道地上有兩條黃線、瓷磚較低。





韓網友就是否抄襲的問題進行了熱烈討論，留言超過1200條，絕大部份表示震驚：「不說的話還以為是同一個團，太誇張了吧」「如果只是『火焰+紅光』還算常見，但就連衣服都一樣，看起來太相似了」「所屬社還有良心嗎？ 」「即便抄襲也比不上原版」「流氓HYBE總是抄襲中小企業，不給同行留活路」。

也有人提出不同意見，認為SEVENTEEN一向喜歡「點火」概念，2021年也曾拍過類似的概念照，穿環之類的元素在K-POP界也並不罕見，這次最大的問題只能說是不巧撞衫。







▽SEVENTEEN正規五輯《HAPPY BURSTDAY》預告片「DEATH」：



▽VANNER迷你三輯主打歌《Automatic》MV：



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