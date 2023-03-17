這樣太危險～圭賢Tiffany都遮眼！《PEAK TIME》文鐘業&李翰潔領軍表演看了血脈噴張要瘋了～

不說了，小編再去擦鼻血～

15日播出的《PEAK TIME》第6集，又有繼‎〈魔咒－MIROTIC〉cover舞台後，引發網友熱烈討論的內容！

11點（VANNER）、13點（BAE173）、15點（BLK）與24點組成的「Dance C」，一站出來光是服裝就不同反響，腹肌若隱若現，正式表演果然十足性感！文鐘業與李翰潔等人的舞蹈姿態、扭動曲線讓評審不停喊「太厲害了吧」、「好性感」。



表演中段，幾位成員突然拉開身上的拉鍊……原來服裝還有玄機！一片片腹肌就這麼敞開在評審與觀眾眼前！血脈噴張讓Tiffany、圭賢都忍不住想遮眼，起光和聖圭直接激動到站起來抓著對方！



表演結束就是此起彼落的歡呼聲，圭賢評價：「為什麼我們會為了露出肉體的男人而興奮呢？能讓同是男人的我們也為你們應援，是非常帥氣的表演！」Center文鐘業與隊長李翰潔的領導受到高度肯定，後台也有特別評審對文鐘業讚不絕口：「還是第一次覺得男人很性感……」



Theqoo韓國網友對此表演不約而同都想喊「瘋了」，焦點幾乎放在文鐘業、李翰潔和Gon身上，有人留言「呼吸都喘不過氣了」、「顴骨好痛啊」、「明天上班怎麼辦？」，也有人表示本來很討厭露肚臍的上衣但此例外，或表示不喜歡太露骨但這稱得上傳奇。

目前，Dance C的表演於推特已高達2000次轉推，YouTube影片截至昨日已破24萬觀看次數，文鐘業與李翰潔的直拍皆破萬。



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