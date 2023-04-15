又可以在「百想」上看到他們！申東燁、秀智、朴寶劍將繼續主持「第59屆百想藝術大賞」

朴寶劍去年（2022年）以「百想」作為退伍後的第一個活動，時隔1年又可以在「百想」看到他了！

「第59屆百想藝術大賞」將於本月（4月）28日舉行，過去一年最受矚目的電影、電視劇、OTT、話劇等參與競爭，陣容超華麗，完整名單在‎這裡‎。

而本屆主持人由申東燁、秀智、朴寶劍擔任，除了第57屆適逢朴寶劍入伍期間，這是他們繼第54屆、第55屆、第56屆、第58屆後第五次合作，「老搭檔」在「百想藝術大賞」將如何活躍，表現備受期待。

#백상예술대상

다시 봄을 함께 할 수 있어서 좋았습니다 응원해 주신 모든 분들께 감사드립니다! pic.twitter.com/RZGn36855c — 박보검 (@BOGUMMY) May 6, 2022

值得一提的是，去年四月底退伍的朴寶劍以「第58屆百想藝術大賞」為第一個公開活動。這段時間，他出演綜藝節目《青春MT》、與新公司「The Black Label」簽約、接演新劇《您辛苦了》，並開通官方Instagram帳號。

而秀智以《安娜》入圍本屆百想「視后」，提及選擇出演時淚流滿面：「經紀公司雖然擔心卻還是支持，很感謝」。新劇《李斗娜！》（《愛上姐姐的理由》）已殺青，將通過Netflix播出。

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