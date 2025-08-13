永才熱愛「游泳」常感到自在跟放鬆！期待近距離見到台粉

韓國歌手、演員永才去年5月甫從軍隊退伍，以「BANG&JUNG&YOO&MOON」的名義和團員們一起進行活動，也來過台灣舉辦演唱會，8月31日他將以個人身份來台舉辦粉絲見面會「游泳」，他說「沒想到能這麼快就再次來到台灣見粉絲，真的非常感謝也很幸福」，更透露其實從去年開始，就算沒有行程安排，也常常來台灣旅行，甚至這次的歌曲《Dive》歌詞也是在台灣寫的。他嘴甜的說「能在台灣演唱《Dive》，並且再次見到粉絲，我真的非常開心。」

永才從去年開始一直到今年初，都跟著其他三位前成員一起活動，舉辦演唱會見到許多久未相逢的粉絲，他說「每一次都收到了很大的愛，對我來說是很大的力量。當時在舞台上我還說過，就算一段時間什麼都不做，也會因為這份愛而覺得非常幸福。如果這次也能再收到大家的喜愛，我會非常感激，也希望能把這份愛回饋出去」。

永才也透露出國旅行的時候，很喜歡去游泳，也促成他選擇「游泳」這個主題，因為在水裡感覺很自在跟放鬆，「我希望和大家一起的那個瞬間，也能像在水裡一樣自由而自在」，他也想透過近距離的接觸，將一直以來從粉絲收穫到的愛，回饋給喜愛他的粉絲。



去年中退伍後，永才也大量產出，不管是團體或者個人作品，努力活躍在粉絲的面前，他透露，在軍中就一直思考退伍後該怎麼度過，但一退伍就能馬上展開許多活動，他覺得很開心也很幸福，直說「未來我希望能作為演員和歌手不斷成長，展現更好的面貌，成為能帶來正面影響的人。」



聊起歌手跟職業的兩個角色如何平衡？永才坦言「這兩個職業都非常困難。歌手方面，畢竟過去有一些經驗，還能試著去做出一些選擇與嘗試；但作為演員，必須先被選中才能參與作品，這是最辛苦的部分。我目前的方法，是以「人類劉永才」的本質為中心，一天一天、一步一步地努力成長。」



另外，從去年開始到今年，不管是工作或者私下，永才其實已經來台灣四到五次，他表示「我喜歡威士忌，而台灣的酒吧（BAR）做得非常好，這次也想再去我很喜歡的那間酒吧看看」，到時候粉絲可能會在台北的某個街角，就跟永才擦身而過。

永才 YOO YOUNGJAE 2025 FANMEETING 游泳

演出時間：2025/08/31（日）17:00

演出地點：Clapper Studio

售票時間：2025/08/16（六）11:00 拓元售票

演出票價：Ａ區 NT$ 4,800 / Ｂ區NT$ 3,800 / 身障席 NT$ 1,900

