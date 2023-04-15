姐姐超辣！Jessi簽約朴載範公司MORE VISION、公開全新雙人簡歷照，霸氣感言：「我的巔峰期尚未到來」

朴載範和Jessi昨日在音樂節驚喜宣佈這一消息，今天就公開了全新簡歷照，兩個人的氣場真的超搭啊！

世界級Hip-Hop音樂節Rolling Loud近日在泰國芭達雅火熱舉辦，接連3天的表演請來Cardi B、Chris Brown等多位知名歌手，韓國這邊也有Jessi、朴載範、BIBI、Tiger Jk等參加。



昨天Jessi在現場演唱了《NUNU NANA》《What Type of X》《ZOOM等》人氣歌曲，精彩表演引起尖叫不斷！



朴載範與Jessi合作《Blue check》舞台，結束時驚喜宣佈了MORE VISION簽約Jessi的消息：通過後方大屏幕公開一段影片，Jessi展現傲人曲線和野性魅力，結尾與朴載範並排站在一起。 Jessi今日在IG公開這段影片，感性又霸氣地寫道：「在這個行業已經18年，我的巔峰期尚未到來。 新的開始、新的旅程。 期待上帝為我準備的未來。 感謝我的支持者們一直以來的耐心和忠誠。 現在，讓我們開始吧，JAY！」



MORE VISION是朴載範辭去AOMG和H1GHR MUSIC代表職務後在去年3月成立的新經紀公司，目前旗下藝人有Honey J及舞團HolyBang等等。 今天通過SNS公開了全新拍攝的簡歷照，兩個人站在一起氣場真的很合拍！





Jessi和PSY公司P NATION的合約在去年7月到期，經過半年休養終於重新出發。 期待Jessi在新公司迎來新的人生巔峰！







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