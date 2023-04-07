BLACKPINK手機遊戲即將上線，2天內預約人數突破100萬！成員親自演唱OST & 相關MV陸續公開

BLACKPINK在全球遊戲市場中展現了強大的影響力。 YG娛樂在4月7日宣佈，基於BLACKPINK IP的新移動遊戲《BLACKPINK THE GAME》的預約人數在兩天內超過了100萬人。





預計於今年第二季度正式發佈的《BLACKPINK THE GAME》是一款讓玩家成為BLACKPINK製作人，在虛擬世界中進行成員培訓的遊戲。 4月4日開放預約后，公開了一些展示實際遊戲玩法的照片，令全球粉絲對遊戲的期待日益高漲。 除了緊密編排的BLACKPINK獨特故事外，還包含拼圖遊戲、公司經營類比和BLACKPINK世界等多種遊戲模式。





未來，BLACKPINK將為《BLACKPINK THE GAME》獨家製作遊戲原聲音樂OST、MV和拍攝現場的獨家花絮，進一步提高對遊戲的熱情。





YG方面表示：「BLACKPINK積極參與了遊戲中的服裝、概念等製作過程，希望大家對成員們賦予熱情和心血的這次專案寄予厚望。 」遊戲開發商Takeone Company也表示：「《BLACKPINK THE GAME》是一款與以往不同類型的遊戲，高品質的遊戲體驗將讓使用者和粉絲全部感到滿足。 」



此外，BLACKPINK正在進行規模最大的K-pop女子團體世界巡演《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK]》，目前已吸引約150萬名觀眾。 去年，四位成員在北美14場演出和歐洲10場巡演取得了成功，如今將在亞洲與更多粉絲見面。 同時，BLACKPINK還將於4月在美國的科切拉音樂節和7月在英國的海德公園音樂節，帶來精彩演出。



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