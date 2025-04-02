《柔美的細胞小將》第3季來襲！金高銀新男友人選待定，這些男星呼聲超高

隨著人氣劇《柔美的細胞小將》第三季製作的消息傳出，越來越多的觀眾開始關注新男主角人選。
《柔美的細胞小將》是一部描寫與細胞們一起吃飯、戀愛並成長的平凡女子柔美故事的治癒系共感愛情劇。 該劇首次嘗試將真人與3D動畫結合，生動展現了原作網漫的魅力，集浪漫、共鳴與可愛於一身，獲得了極大好評，不僅在韓國國內大受歡迎，還在全球範圍內取得了亮眼成績。 金高銀扮演的女主劇柔美甜美可人，第一季的男主角「具雄」，也是柔美的第一任男友由安普賢飾演。 而珍榮也確定加盟第二季，將以柔美的第二任男友「劉八筆」登場，同時是公司的人氣行銷部代理！不過，看過漫畫的觀眾一定知道，劉八筆也只是柔美生命中的過客，她最後的老公是「馴鹿」。
期待《柔美的細胞小將》能夠放出「馴鹿」人設的觀眾們甚至還精心挑起了男演員，「馴鹿」的人物特點就是「年下男」、「宅男+酷愛在家裡運動的大型犬」。 綜合以上兩點，且考慮到身高差，網友們覺得這些「年下」男演員很適合來演「馴鹿」一角。
孔明
獨特的暖男氣質與純情眼神，讓他在詮釋年下男角色時既有乖巧可愛的少年感，又能展現炙熱專一的直進魅力。
南柱赫
工作時精明，回到家就放空，一笑就會露出乾淨的大白牙，傻傻的樣子最可愛。
徐康俊
剛剛結束的《臥底高中》裡徐康俊再次穿上了校服，超絕顏值征服觀眾，身為特工的他身手矯捷，怎麼就不能演運動神經超強的「大型犬年下男」呢？？
李到晛
天生自帶少年感與深情眼神，讓他詮釋年下男角色時既有陽光少年的青澀純真，又能展現成熟穩重的反轉魅力。
蔡鍾協
安孝燮
結合了年下男的奶狗柔情與肌肉宅男的性感野性，讓他在詮釋此類角色時既能撩人心弦，又充滿可靠的男性魅力。
羅人友
兼具年下男的清爽純情與肌肉宅男的強健野性，讓他在詮釋此類角色時既撩人又充滿安全感。
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