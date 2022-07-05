D社獨家報道：我們問了20個人，南柱赫真的不是霸凌者！班主任：我賭上教師的尊嚴為他澄清！

D社替南柱赫發聲。

憑藉電視劇《二十五，二十一》人氣正旺的演員南柱赫被老同學舉報曾是校園暴力施暴者，接二連三出現的「受害人」 讓整個事件變得撲朔迷離，粉絲和民眾紛紛要求南柱赫出面解釋，經紀公司否認了其校園暴力的傳聞：「關於最初的報導，向演員本人詢問了相關事實，最終確認了相關內容完全不是事實。 」然而聲明並未平息民眾們的質疑。

就在此時，在韓娛圈輿論界一直享有一席之地的D社出手了，一篇獨家報道為南柱赫發聲，稱採訪了18名南柱赫高中同學及高一、高三兩位班主任，共20位證人之後，得到的結論為：「根本沒有（南柱赫是施暴者）這回事。 」

18位南柱赫高中同學中有多人表示他們所在的「水一高中」校風嚴格，賞罰分明，根本不存在所謂的霸凌小團體等。 有同學承認了陪練的存在，但是否認南柱赫的參與，「這和他完全沒有關係的事情」、「文科班（南柱赫）和理科班在不同的樓層，偶爾在課間休息的時候去文科班，大家在教室後面玩摔跤，根本不是壓抑的氣氛，而是（男生之間）吵吵鬧鬧的程度 」、「手機支付事件的主人公是P。 舉報者把該事件的主人公換成了南柱赫。 這和南柱赫完全無關。 所以（舉報）似乎更加惡意」。



比起同學發言，南柱赫班主任老師們發言更有說服力，「我要賭上我教師人生的自尊心，因為當時還是可以體罰的時期，連女老師都拿著棍子。 家長還會做好棍子送給老師們即使打也要讓孩子們成人，至少在我教書的時期，校園暴力這種事情是不可能發生的」、「南柱赫是個積極向上的孩子。 也有正義感。 我喜歡這一點，同時也會因此而訓斥他， 沒有不喜歡柱赫的人。 我不會撒謊。 我的證言完全可以寫出來，我有信心」、「南柱赫嗎？ 我記得他很善良，不那麼突出...... 是個活潑得恰到好處的學生。 我記得他是我教過的帥氣男生之一，他很樂意幫助朋友， 雖然學習不好，但在品德和人品方面，他是個很受稱讚的學生」、「 非要說缺點的話，可能就是經常遲到，每次都會被老師批評，但他從來不會覺得委屈或是想要反抗，反而會按照老師說的去做，看到那些惡意消息讓我很生氣，如果做錯了確實要承擔責任，但不能因為一些虛假流言就埋葬一個人的未來，這完全就是錯誤的。 」

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