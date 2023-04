「军白期」南柱赫新剧《非法正义》下半年Disney+播出！神隐数月军队照片公开

南柱赫去年6月遭网友造谣「校园暴力」而大受打击、鲜少公开露面,上月底已经低调入伍,短期内能见到他的机会应该就是下半年这部《非法正义》了!

Disney+《非法正义》已於去年13月杀青,今日宣布将於下半年公开。 这部剧改编自去年完结的同名网漫,讲述游走在法律与犯罪之间的「义警」金智勇与目标各异的人们相互交锋的故事,是一部「暗黑题材」的动作悬疑剧。



南柱赫饰演男主角「金智勇」过著不为人知的双面生活:白天是成绩优秀、守护法律的警校模范生,晚上则化身暗黑英雄「义务警察」,避开法网亲自审判罪犯。刘智泰饰演调查组长「赵宪」,持续关注著媒体与政治界,带著与众不同的使命感追捕「义警」。



李浚赫饰演「义警」的助手「赵强旭」,他崇拜「义警」,用自己的方式向他提供帮助。金素辰饰演记者「崔薇丽」,是第一个曝光「义警」存在的人,对新闻报道很有信念感和自信感,为取材坚持不懈。



南柱赫近年凭《举重妖精金福珠》《二十五,二十一》等作品接连人气攀升,乖巧个性也博得好感,不料去年6月突然被自称同学的网友爆料是「校园暴力加害者」,令大众震惊。 南柱赫所属社立即以名誉毁损罪起诉造谣者,后来D社采访南柱赫班主任和同学证实爆料内容为假。 但南柱赫本人精神大受打击,其后鲜少公开露面、社交媒体也没有更新,随后在今年3月20日低调入伍服兵役。



本月5日网上出现南柱赫在军队中的近照,看起来健康开朗,让人安心不少:



First look of #NamJooHyuk at the military! He looks so good!



cr: https://t.co/MJgmBW1xwW#남주혁 #南柱赫 #ナムジュヒョク #นัมจูฮยอก pic.twitter.com/oMe7pfMJXB