被盜？Super Junior神童IG突變大正妹！原來是輸了遊戲被Yena崔叡娜佔領啦～

Super Junior神童IG昨（29）日無預警「遭佔領」，突然變成女性帳號像是被盜，仔細一看竟是Yena崔叡娜！

昨神童IG頭貼變崔叡娜，介紹欄連結也是叡娜IG，版面已被發了多張叡娜，隊友希澈都好奇這是怎麼回事留言：「什麼啊？被駭客攻擊了嗎？」而粉絲E.L.F.大概都迅速明白：「是打賭輸了吧？」



仔細看才知道，叡娜其中一篇貼文親自拍了一支影片向E.L.F.知會，表示自己和神童前輩玩遊戲贏了，可以使用神童的IG 12小時，最後不忘宣傳當日甫發行的新專輯《Blooming Wings》主打歌〈最討厭善良這句話〉（착하다는 말이 제일 싫어，Being a Good Girl Hurts）。叡娜拿到了神童IG使用權，當然大用特用了，除了宣傳新歌，還有些搞怪圖文、Reels……



▼轉發到Threads的貼文有留存，由於神童Threads頭貼還是徐章焄（兩人都是《認識的哥哥》成員），看起來更違和了XD

「（神童：E.L.F.對不起……我輸了ㅠㅠ）」



「厭善話（最討厭善良這句話）」



「正在練習即將的Fan Meeting上要展示的〈SODA POP〉Challenge ♥ Jigumi（粉絲）待會見」



▼叡娜本身的IG也轉發，自己似乎也覺得同時經營兩支帳號很累



結果過了12小時約定時間，神童想刪叡娜的文出現了錯誤訊息，他還相當擔心地發限時動態：「過了12小時要刪除的……貼文宣傳是怎樣，早上了都還刪不掉……這樣下去該不會真的變叡娜的insta了吧？？？」



幸好目前看起來是回歸正常了，不過還是讓人很好奇兩人是玩了什麼遊戲輸了呢！叡娜是做客了神童YouTube頻道嗎？還是哪個神童擔任班底的綜藝呢？



▼最後就來聽聽叡娜的新歌吧！



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞