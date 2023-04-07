超強人脈組合！GD辦晚宴宣傳新品，太陽、李洙赫、鄭有美、BTS、LE SSERAFIM、孫娜恩、昭彌全都來捧場

GD昨日辦party宣傳即將推出的聯名鞋，眾多圈內名人前來捧場，包括隊友太陽、BTS RM和Jimin、LE SSERAFIM許允眞和中村一葉，也少不了圈內摯友李洙赫，以及對時尚超有熱情的曹世鎬XD

GD自有品牌PEACEMINUSONE和運動品牌NIKE的聯名鞋「Kwondo」時隔2年預告推出新款，昨日舉辦私人晚宴紀念新品發行，到場藝人完全是超出想象的組合！





潮流品牌AMBUSH主理人Yoon Ahn參加派對後於個人IG PO認證合照，留言稱這是「EACEMINUSONE x NIKE KOREAN FAMILY DINNER」。 照片裡GD坐在前排正中央，同為BIGBANG隊友的太陽在他身後雙手比V，還有超多熟悉面孔：LE SSERAFIM成員許允眞和中村一葉Kasha，演員鄭有美、孫娜恩、洪秀珠，著名作曲人Code Kunst，歌手全昭彌和Lil Cherry等等。



大家都在IG上分享了當天的合照，看起來超開心~GD和太陽、Yoon Ahn：



李洙赫和曹世鎬：



LE SSERAFIM許允眞和中村一葉：



全昭彌轉PO她和中村一葉、Lil Cherry的合照，留言：「有新朋友啦~」



鄭有美和孫娜恩、全昭彌、曹世鎬：





這次的「Kwondo 2」從跆拳道獲得靈感，晚宴也選在一家融合東西方元素的複合式韓餐廳。 參加晚宴的藝人紛紛po出當日料理，擺盤設計用到NIKE和GD品牌標誌小雛菊的造型別具一格，海膽甘苔紫菜飯卷等料理也頗為獨特，不知會不會成為新的熱門打卡店呢XD







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