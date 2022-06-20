南柱赫被爆校園霸凌，所屬社火速回應：「絕非事實、演員非常痛苦，將起訴最初爆料者」

南柱赫被爆校園霸凌，所屬社火速回應：「絕非事實、演員非常痛苦，將起訴最初爆料者」

明星   2022年6月20日   星期一17:00   Sani   23

（封面圖源：tvN《二十五，二十一》劇照）

今日有網友向媒體爆料稱，他在中學6年期間一直遭到校園霸凌，加害者之一就是演員南柱赫。南柱赫所屬社已發聲明澄清，表示將起訴最初造謠者。

南柱赫在今年初的口碑佳劇《二十五，二十一》中飾演男主角「白易辰」，溫柔成熟的形象讓不少人大呼心動。 不料近日有自稱中學同學的網友爆料稱，他讀書時的作為與螢幕形象相差甚遠。
（圖源：tvN《二十五，二十一》劇照）

爆料者對韓國媒體TheDaysNews表示，南柱赫和15個不良少年組成的團夥走在一起，學校裡被他們欺負的人不在少數。 在供餐時間用身體撞人插隊是基本的，一邊辱駡一邊打人也是每天都發生，還經常使喚人去便利店買麵包。 爆料者清楚記得對方在後方座位向他丟自動鉛芯，在他坐下之前抽走椅子等等。

爆料者表示這樣的他以開朗純情男主角的形象出現在電視上，令他回想起6年的屈辱時光，其他遭受更嚴重校暴的朋友則已不再看電視，正在接受精神科治療。

之前一度有網友因為南柱赫和因校暴隱退的志洙關係很近，而質疑南柱赫的品行。 不過兩人是2016年拍攝《步步驚心：麗》才結識，亦有人認為南柱赫只是習慣照顧身邊朋友，未必知道志洙讀書時的為人。
（圖源：IG@skawngur）

還有粉絲指出，南柱赫是在釜山讀國中，3年級才轉學到水原，而到高中才進入爆料者說的「水一高中」，與爆料者所說的「中學6年」時間不符。 而且爆料者只有提供畢業證書、沒有直接證據，首發媒體也很不出名，對爆料內容保持質疑。

隨後南柱赫所屬社發聲明回應稱，經過與演員本人確認，爆料內容乃子虛烏有：「未經事實確認的八卦流言給演員及家人帶來了巨大的痛苦...... 不管所屬社和演員如何發聲明進行澄清，仍被打上紅色的烙印，我公司感到非常悲涼和遺憾。 」所屬社表示將對最初報導媒體及爆料人進行刑事起訴，並對日後的惡意造謠採取強硬措施。
（圖源：tvN《二十五，二十一》劇照）

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留言/評論
  • 「不管所屬社和演員如何發聲明進行澄清，仍被打上紅色的烙印」 真的就是這樣，很多人根本不會再去追蹤後續的發展，如果後來沒看到公司聲明的人就會對他有不好的印象，很支持公司把那些亂爆料跟沒查證就報導的媒體都告下去!!
    1小時前
  • 想到最近吳秀才的劇情！人們只會記得一審宣判的結果二審之後翻轉也未必會停留在人心中！傷害肯定已經造成!希望南柱赫能順利度過！現在才爆跟本不合理！已經紅多久了
    1小時前
  • 南柱赫都出道多久了 現在才來爆料 這別有居心吧🤔
    1小時前
  • 又來，你們不能一出道就爆料嗎拜託！
    2小時前
  • 一直爆料有夠煩
    1小時前
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