【多圖】精品品牌活動陣容超豪華：BLACKPINK Jisoo、SEVENTEEN珉奎、韓韶禧、南柱赫等人都出席！

18日下午，精品品牌 Dior 在首爾東大門 DDP 藝術廳舉行活動，許多藝人也出席活動，一起來看看照片吧！

BLACKPINK Jisoo（金智秀）



SEVENTEEN 珉奎



TXT



韓韶禧



南柱赫



金珉周



盧正義



羅門（朴所羅門）



趙怡賢



MEOVV Narin



金妍兒



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