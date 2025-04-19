【多圖】精品品牌活動陣容超豪華：BLACKPINK Jisoo、SEVENTEEN珉奎、韓韶禧、南柱赫等人都出席！

韓韶禧、SEVENTEEN 珉奎、BLACKPINK Jisoo、南柱赫（封面圖源：TVDaily）
18日下午，精品品牌 Dior 在首爾東大門 DDP 藝術廳舉行活動，許多藝人也出席活動，一起來看看照片吧！
BLACKPINK Jisoo（金智秀）BLACKPINK Jisoo（圖源：TVDaily）BLACKPINK Jisoo（圖源：TVDaily）BLACKPINK Jisoo（圖源：TVDaily）
SEVENTEEN 珉奎SEVENTEEN 珉奎（圖源：TVDaily）SEVENTEEN 珉奎（圖源：TVDaily）
TXTTXT（圖源：TVDaily）TXT（圖源：TVDaily）
韓韶禧韓韶禧（圖源：TVDaily）韓韶禧（圖源：TVDaily）
南柱赫南柱赫（圖源：TVDaily）南柱赫（圖源：TVDaily）
金珉周金珉周（圖源：TVDaily）金珉周（圖源：TVDaily）
盧正義盧正義（圖源：TVDaily）盧正義（圖源：TVDaily）
羅門（朴所羅門）羅門（圖源：TVDaily）羅門（圖源：TVDaily）
趙怡賢趙怡賢（圖源：TVDaily）趙怡賢（圖源：TVDaily）
MEOVV Narin MEOVV Narin（圖源：TVDaily） MEOVV Narin（圖源：TVDaily）
金妍兒金妍兒（圖源：TVDaily）
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