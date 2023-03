《格殺福順》3.31上線 全道嬿揭開母職與殺手間的拉扯！

開啟格殺之路!Netflix春季強檔動作鉅片《格殺福順》上線倒數10天!劇組今(21日)日於首爾盛大舉行發布記者會,現場星光熠熠,主要演員全道嬿、薛景求、金是兒、李絮、具教煥皆出席參與。

兩位主演全道嬿、薛景求在現場受到其他演員瘋狂崇拜,李絮更表示:「已經欣賞兩位演員很久,非常期待這次合作演出的作品。」導演邊聖鉉甚至是全道嬿的大粉絲,在早期的《傷心街角戀人》就已經喜歡全道嬿,也指出這次拍攝較暗黑且充滿動作的大場面,讓導演自己也感到非常緊張,不過看到成品之後,期望能帶給觀眾最極致的影音與感官享受。《格殺福順》將於3月31日全球獨家上線!



《格殺福順》中描述吉福順(全道嬿 飾)擁有雙重身分,表面上看似平凡的單親媽媽,實為隸屬於為MK 娛樂公司的頂級殺手,殺人手段高超無人能及,從未有過失敗的作品。面臨兩個角色的拉扯,全道嬿該如何完美卸下殺手身份,並同時兼顧母職角色,劇中充滿愛與拉扯與滿滿的對決場面,令全球觀眾引頸期盼,播出後必能掀起全球收看熱潮。



《格殺福順》更參與今年第73屆柏林影展特別展映單元,並在柏林影展舉辦世界首映。當天出席的導演邊聖鉉帶領全道嬿和曾在Netflix影集《屍戰朝鮮:雅信傳》中飾演「童年雅信」的金是兒出席。今日全道嬿在記者會更表示:「完全沒有想到能夠有這樣的機會,在柏林影展看到首映之後,深深被這部電影所打動,也是一個美夢成真的感覺。」且當天首映1,800張門票座無虛席,受到全球影評熱烈迴響。在今(21)日的記者會上,主演們分享許多拍片時的現場心得,因為拍片過程中有許多一對一戰鬥與槍戰的場面,全道嬿也表示:「雖然有大量的動作戲,拍戲前也會擔心、緊張,但也告訴自己說要勇敢面對,且更加努力練習每個動作。甚至有時候演員的情緒會大於動作的精準度,所以我們一定要確認大家都是安全的。」除了大量的動作戲以外,身兼殺手與母職的全道嬿,時常在殺手的工作間與女兒的關係上互相拉扯,全道嬿也分享:「沒有想到《格殺福順》會這麼快上映,大家還停留在《浪漫速成班》的好媽媽南行善的形象中,就要馬上轉換到福順上,但希望大家可以找到兩個單親媽媽角色間的變化。」語畢後也引起現場媒體會心一笑。



《格殺福順》更讓全球粉絲驚喜的是參與《毒梟聖徒》的影帝黃晸珉也在本次的演出行列中,黃晸珉飾演第一個與吉福順對決的日本人。導演也親自分享與黃晸珉的邀約過程,原先是想要找一個真正的日本人,但因為COVID-19的關係,無法讓日本人來到韓國,而全道嬿突然提到黃晸珉很適合這個角色,所以導演就發了一則訊息給他,黃晸珉在還沒有看劇本的時候就直接答應接演,也讓導演放心不少。另外,導演也提到「福順」這個名字的有趣由來,某天導演在與全道嬿討論劇本,而全道嬿的阿姨突然來電,導演看到這個名字後覺得很符合角色的形象,後來就直接採用福順這個名字。事後全道嬿還與導演分享,完全沒有想要用阿姨的名字來作為角色的名字,不過阿姨得知此消息後,覺得無比光榮可以榮登電影主角的名字。



在劇中飾演MK 娛樂執行長車閔圭的薛景求,與飾演MK 娛樂理事車敏熙的李絮,在劇中兩人為兄妹關係,不過車敏熙對於哥哥卻有種強烈的愛,甚至希望將他占為己有。李絮甚至在劇中將腳撫摸哥哥薛景求的臉,兩人間如此親密的動作,在現場卻不會顯得尷尬,但薛景求當場還是下意識摸了一下自己的臉龐。即便如此,在劇中薛景求仍是不顧一切地希望能保護全道嬿,甚至對她說:「妳必須一直是MK的人,我才能保護妳。」但薛景求也在記者會現場分享,他對於吉福順是一種盲目的愛,就算對方不愛自己,仍要默默守護她。

《格殺福順》簡介

「殺人比養小孩容易。」

吉福順受雇於殺手公司 MK 娛樂,她既是頂尖殺手,也是育有一女的媽媽,女兒在瑛正值青春期。福順擁有只要出手就不會失手的輝煌紀錄,但是當媽的表現卻是差強人意,眼看與公司的合約就要到期,她決定幹完最後一票就收山,專心修補母女關係。最後一項任務展開,她還來不及告知公司自己想要退隱江湖的打算,就先發現任務背後的隱情,也不得不打破公司「不擇手段格殺目標」的鐵律,這下子她不僅淪為老東家的眼中釘,甚至連同行殺手也紛紛要取她性命。

作品資訊

片名:《格殺福順》

編導:邊聖鉉

主演:全道嬿、薛景求、金是兒、李絮、具教煥

製片公司:SEE AT FILM CO., LTD.

發行:Netflix

上線日期:2023 年 3 月 31 日

分級:18 禁(韓國)

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞