薛景求 x 柳俊烈合作Netflix《野鼠》，落魄小説家 vs 高利貸者聯手揭內幕

演員柳俊烈與薛景求將於下一部作品中合作。

今日（20日），NETFLIX正式宣佈正在製作全新影集《野鼠》（劇本：李在坤，導演：金弘善），並公開了主演卡司，柳俊烈與薛景求確定出演。《野鼠》改編自同名網漫，講述了一名小說家與高利貸業者聯手，追擊奪走自己一切的「野鼠」的故事。

柳俊烈飾演小說家「文載」，是一位因患有社交恐懼症而自我隔離的人物，在失去一切後，一夜之間跌入谷底。薛景求則飾演高利貸業者「老子」，他原本追討未還債務的文載，但在時隔三年再次見面時，反而接到對方的請託，要他幫忙揭開「野鼠」的真面目。兩位演員首次合作，預計將展現出強烈的演技化學反應，引發觀眾高度期待。 被譽為「值得信賴的組合」，也進一步提升劇集的沉浸感。



該劇由金弘善導演執導，他過去曾執導《他人即地獄》、《紙房子：共同經濟區》、《鬼客：THE GUEST》等，展現出在類型劇方面的卓越實力。劇本則由李在坤作家撰寫，他曾創作《特殊案件專案組TEN》、《模範家族》等作品，以緊湊的劇情吸引觀眾，這次也讓人對劇本完成度充滿期待。

目前《野鼠》正在拍攝中，將僅在NETFLIX平台上獨家播出。

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