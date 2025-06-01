韓國新星BIBI宣布首個世界巡演 香港站將在8月於亞博舉行

韓國唱作歌手BIBI將於2025年8月3日在亞洲國際博覽館舉行首個世界巡演，屆時將會演唱她的大熱歌曲和最新曲目，香港站僅此一場。

2025 BIBI 1st WORLD TOUR [EVE] IN HONG KONG 將於 2025年 8 月 3 日（星期日）假亞洲國際博覽館舉行10號展館舉行巡演。門票將率先在 2025 年 6 月 4 日（星期三）上午 10 時 至 下午 1 時 59 分pookïe會員（所有地區）優先訂票時段開售。 Live Nation 會員可於2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 4 時 至 晚上 11 時 59 分優先購票。如欲成為會員或查詢有關資訊，請瀏覽www.livenation.hk 登記成為會員以參與優先購票。門票將於 2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 3 時起經 www.cityline.com 網站及購票熱線+852 2111 5333 公開發售。





BIBI 備受期待的首個世界巡演即將展開，巡演首站已於 5 月 16 日至 18 日在首爾幕。巡演正在前往美國和加拿大各大城市，及後會在亞洲多個城市舉行演出，包括香港、曼谷、新加坡、大阪、東京、福岡、台北和雅加達。這次巡演還會在10月開往至澳洲和新西蘭，這成為BIBI邁向國際的重要里程碑。



BIBI 自2019年出道以來，首次舉行世界巡迴演出，各界對她的表演活力和大膽的藝術視覺效果都充滿期待。BIBI 的音樂融合多種風格，加上她充滿個性魅力的舞台表演，定為觀眾帶來一場難忘的演出。這次的演出歌單包括大熱歌曲和特別編排的表演。巡演橫跨了亞洲、北美和澳洲，有見BIBI 的勢力已漸漸走到世界各地，讓她在國際音樂界中成為最備受期待的藝人之一。



BIBI 的世界巡演命名為「EVE」，為這次體驗添上了引人入勝的內容。去年BIBI以「Hongdae R&B」、「Bam Yang Gang」、「DERRE」和「Bluebird」等曲目展開「Era of Love」系列，並以這次巡演為系列畫上完美句號。在這個系列中，BIBI 介紹了兩個截然不同的人格 EVE 和 EVE-1，透過角色傳達音樂中的對比情感和視角。系列發佈新作品時，也以每張單曲專輯包含兩首曲目的形式推出，敘事方式非常有心思，絕不放過每一個細節，很期待這個故事將會如何在舞台上呈現！



票務詳情

日期: 2025年8月3 (星期日)

演出時間: 晚上8時

地點: 亞洲國際博覽館10號展館

門票: HKD 1,799 (VVIP) / 1,499 (VIP) / 999 / 699 (全坐位)



VVIP PACKAGE | HKD 1,799

▹ 較佳位置坐位門票（首7行）

▹ 演出前與 BIBI 合照（10人一組）

▹ 參與演前Soundcheck活動

▹ VIP紀念卡牌及掛繩

▹ 獨家印刷簽名明信片

▹ 優先購買官方周邊商品



VIP PACKAGE | HKD 1,499

▹ 較佳位置坐位門票

▹ 參與演前Soundcheck活動

▹ VIP紀念卡牌及掛繩

▹ 獨家印刷簽名明信片

▹ 優先購買官方周邊商品



pookïe會員（所有地區）優先訂票

2025年6月4日（星期三）上午10時 至 下午1時59分



Live Nation 會員優先購票

2025年6月4日（星期三）下午4時 至 晚上11時59分



公開發售

2025年6月5日（星期四）下午2時起

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