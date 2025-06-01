BLACKPINK 打卡隧道首現香港

韓國天團BLACKPINK將於明年1月降臨香港啟德主場館舉行兩天演出，現特設BLACKPINK WORLD TOUR〈DEADLINE〉IN HONG KONG 演唱會主題隧道，與樂迷們一同慶祝成員再聚，於世界巡演中帶來震撼演出！

睽違多時，BLACKPINK於5月27日宣怖世界巡迴演唱會BLACKPINK WORLD TOUR 亞洲站，旋即於社交平台引來熾熱討論！為了令更多樂迷感受BLACKPINK即將到香港演出的喜悅，現誠邀各位BLINK來到期間限定「BLACKPINK WORLD TOUR〈DEADLINE〉IN HONG KONG 演唱會主題隧道」，一同為即將來臨的演出應援！

BLACKPINK WORLD TOUR〈DEADLINE〉IN HONG KONG 演唱會主題隧道

地點：尖沙咀行人隧道-黃區（尖沙咀站至尖東站）

日期：5月29日 至 6月12日



票務詳情

日期: 2026 年 1 月 24 日 (星期六) / 25 日 (星期日)

演出時間: 晚上6時30分

地點: 啟德主場館

票價:

HKD $3,499 (BLINK PIT PACKAGE) / $2,899 (BLINK PACKAGE) / $1,899 (企位)

HKD $2,299 / $1,899 / $1,499 / $1,099 / $899 / $699 (坐位)⁠

HKD $1899 / 1499 / 1099 / 899 (視線受阻坐位)

•⁠ ⁠企位區域: 只適合12歲或以上及身高不少於140厘米之人士。

•⁠ ⁠座位區域: 只適合3歲或以上人士。

▪️ BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票登記

2025年5月27日 (星期二) 正午12時至2025年6月1日 (星期日) 晚上10時59分

▪️ BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票

2025年6月10日 (星期二) 上午11時至晚上11時59分

▪️ VISA信用卡優先購票

VISA Infinite - 2025年6月11日 (星期三) 上午11時至下午2時

VISA Presale - 2025年6月11日 (星期三) 下午6時至晚上11時59分

▪️ Trip.com搶先訂票

2025年6月12日 (星期四) 上午11時至晚上11時59分

▪️ 公開發售

2025年6月13日 (星期五) 上午11時起

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