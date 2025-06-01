BLACKPINK 打卡隧道首現香港

韓國天團BLACKPINK將於明年1月降臨香港啟德主場館舉行兩天演出，現特設BLACKPINK WORLD TOUR〈DEADLINE〉IN HONG KONG 演唱會主題隧道，與樂迷們一同慶祝成員再聚，於世界巡演中帶來震撼演出！
睽違多時，BLACKPINK於5月27日宣怖世界巡迴演唱會BLACKPINK WORLD TOUR
BLACKPINK WORLD TOUR〈DEADLINE〉IN HONG KONG 演唱會主題隧道
地點：尖沙咀行人隧道-黃區（尖沙咀站至尖東站）
日期：5月29日 至 6月12日
票務詳情
日期: 2026 年 1 月 24 日 (星期六) / 25 日 (星期日)
演出時間: 晚上6時30分
地點: 啟德主場館
票價:
HKD $3,499 (BLINK PIT PACKAGE) / $2,899 (BLINK PACKAGE) / $1,899 (企位)
HKD $2,299 / $1,899 / $1,499 / $1,099 / $899 / $699 (坐位)
HKD $1899 / 1499 / 1099 / 899 (視線受阻坐位)
• 企位區域: 只適合12歲或以上及身高不少於140厘米之人士。
• 座位區域: 只適合3歲或以上人士。
▪️ BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票登記
2025年5月27日 (星期二) 正午12時至2025年6月1日 (星期日) 晚上10時59分
▪️ BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票
2025年6月10日 (星期二) 上午11時至晚上11時59分
▪️ VISA信用卡優先購票
VISA Infinite - 2025年6月11日 (星期三) 上午11時至下午2時
VISA Presale - 2025年6月11日 (星期三) 下午6時至晚上11時59分
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2025年6月12日 (星期四) 上午11時至晚上11時59分
▪️ 公開發售
2025年6月13日 (星期五) 上午11時起
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