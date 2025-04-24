繼YG之後，CJeS也結束演員經紀業務！朴星雄、薛景求、羅美蘭、文素利尋新東家，韓影生存環境再引擔憂

CJeS Studios擁有朴星雄、薛景求、羅美蘭、文素利、柳俊烈、宋一國等眾多知名演員，近日突然宣佈結束演員經紀業務，將重心轉向內容製作。 此前YG娛樂也在今年1月結束該業務，旗下演員車勝元、金喜愛、李洙赫、張基龍等紛紛轉投其他公司。

本月23日，CJeS Studios表示目前將精力集中於內容及音樂製作等核心業務，「正在進行體系改善和結構效率化的工作，以整頓不必要的費用結構」，因此決定結束演員經紀業務。

CJeS Studios解釋稱此舉是為了未來成長而做出的戰略性調整，不會影響戲劇、綜藝、音樂等內容的投資與製作，而是透過結構改善來提高業務效率和收益能力。



CJeS Studios前身是2009年創立的經紀公司「C-Jes娛樂」，一開始只有金在中、金俊秀、朴有天三位歌手，數年間逐步簽約多名演員、以演員經紀為主力業務，同時積極投入內容製作領域，並於2023年改名為「CJes Studios」。 參與共同製作的影視作品包括電影《緊急迫降》《晝盲神探》、電視劇《加油吧威基基》《地下菁英（賭命為王）》等，還推出了八人男團WHIB。

由於CJeS Studios旗下擁有朴星雄、薛景求、羅美蘭、文素利、蔡時那、趙成夏、宋一國、嚴志媛、朴炳恩、李相燁、柳俊烈、吳達洙等眾多實力派演員，因此這些演員未來的動向也備受關注。







另一方面，這是今年第二家大型娛樂公司宣布終止演員經紀業務。 YG娛樂已於今年1月結束該業務、以集中於音樂事業，旗下演員金喜愛、車勝元、李洙赫、張鉉誠、劉寅娜、李聖經、張基龍、朱宇宰等人只得轉投其他公司。

有網友認為，這些變化表明韓國電影產業整體低迷，而數字平台日益獲得發展，令内容制作和發行的重要性不斷增加。 因此，許多公司將更多資源投入到內容創作和投資，而不是傳統的演員管理業務。

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