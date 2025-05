韓國「千萬演員」李到晛退伍回歸即宣佈首度來港演出

被譽為韓國「千萬演員」的帥氣暖男李到晛,憑藉在《德魯納酒店》、《回到18歲》、《黑暗榮耀》、《破墓》等作品中的精湛演技,給觀眾留下深刻印象,在亞洲獲得廣泛關注,人氣持續攀升!早前,他正式完成兵役強勢回歸演藝圈,並立即宣佈好消息——展開首個巡迴粉絲見面會,以答謝各地粉絲影迷的長久支持。其中,香港見面會《2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re ▶ DO HYUN] in HONG KONG》將於7月26日(星期六)假AXA安盛創夢館舉行,城中粉絲終於等到與李到晛近距離見面的難得機會!

1995年出生、現年30歲的李到晛,同時擁有182公分的高挑身材和精緻的犬系臉蛋,加上先後飾演了多個深情溫柔的角色,瘋狂擄獲影迷的心。李到晛於2017年通過劇集《機智牢房生活》以演員身份正式出道,其後於2018年參演電視劇《雖已30但仍17》更首度獲得SBS演技大賞「年度角色」提名。2019年,他在人氣劇集《德魯納酒店》飾演女主角IU的初戀情人,無條件默默守候IU 1300多年的虐心戀情為李到晛贏得「國民理想型」的美譽;同年,他再以KBS特別劇《偵察報告》獲得第33屆KBS演技大賞「最佳劇情短劇男主角獎」,可謂李到晛的豐收年。三年後,他升格成為電視劇《回到18歲》男主角,這部由他主演的處女作便讓李到晛榮獲電視部門百想藝術大賞「男子新人演技獎」,演技備受肯定。此後,他繼續擔任《五月的青春》、《黑暗榮耀》、《壞媽媽》、《Sweet Home》等多部大熱作品的男主角,展現多變魅力及演技層次,橫掃多項大獎,討論度不斷,人氣一時無兩!

李到晛於2023年8月正式入伍,但其人氣不跌反升。他通過Netflix劇集《Sweet Home 2》、TVING劇集《死期將至》、震撼亞洲的驚悚電影《破墓》等作品維持高曝光度,完全沒有「軍白期」。當中,李到晛在《破墓》裡無論角色造型還是演技上都完美突破自我,因此贏得第59屆百想藝術大賞電影部門「最佳男新人獎」,成功打入韓國電影圈,亦進一步奠定其作為實力派演員的地位。

暫別粉絲兩年後,李到晛於今年五月初完成兵役正式回歸;當日隨即通過社交媒體感性發文感謝粉絲支持,承諾將以更精湛的演技回饋觀眾,並驚喜公佈首個巡迴粉絲見面會《2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re ▶ DO HYUN]》的城市日程。

是次巡迴粉絲見面會將於6月從首爾場開始,然後李到晛將陸續到訪雅加達、東京、大阪、曼谷、台北、馬尼拉及香港等八大城市,兌現與粉絲相聚的約定,共同創造珍貴回憶。想親眼見證男神李到晛的招牌暖心笑容、經典敬禮手勢,以及綜藝節目中反差萌的幽默魅力,粉絲們務必把握這次難得的香港見面會!

門票將於 6 月 9 日 (星期一) 上午11時起於 Klook 及大麥網公開發售。門票售價為港幣$1,588、$988,粉絲福利包括「歡送活動」、「入場小卡」、「團體合照 (20 人小組)」、「親筆簽名海報」及「親筆簽名寶麗來」。

有關粉絲福利的詳細安排,日後將於 ELF ASIA Instagram 公佈,敬請留意。

