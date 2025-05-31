韓國「千萬演員」李到晛退伍回歸即宣佈首度來港演出

被譽為韓國「千萬演員」的帥氣暖男李到晛，憑藉在《德魯納酒店》、《回到18歲》、《黑暗榮耀》、《破墓》等作品中的精湛演技，給觀眾留下深刻印象，在亞洲獲得廣泛關注，人氣持續攀升！早前，他正式完成兵役強勢回歸演藝圈，並立即宣佈好消息——展開首個巡迴粉絲見面會，以答謝各地粉絲影迷的長久支持。其中，香港見面會《2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re ▶ DO HYUN] in HONG KONG》將於7月26日（星期六）假AXA安盛創夢館舉行，城中粉絲終於等到與李到晛近距離見面的難得機會！

1995年出生、現年30歲的李到晛，同時擁有182公分的高挑身材和精緻的犬系臉蛋，加上先後飾演了多個深情溫柔的角色，瘋狂擄獲影迷的心。李到晛於2017年通過劇集《機智牢房生活》以演員身份正式出道，其後於2018年參演電視劇《雖已30但仍17》更首度獲得SBS演技大賞「年度角色」提名。2019年，他在人氣劇集《德魯納酒店》飾演女主角IU的初戀情人，無條件默默守候IU 1300多年的虐心戀情為李到晛贏得「國民理想型」的美譽；同年，他再以KBS特別劇《偵察報告》獲得第33屆KBS演技大賞「最佳劇情短劇男主角獎」，可謂李到晛的豐收年。三年後，他升格成為電視劇《回到18歲》男主角，這部由他主演的處女作便讓李到晛榮獲電視部門百想藝術大賞「男子新人演技獎」，演技備受肯定。此後，他繼續擔任《五月的青春》、《黑暗榮耀》、《壞媽媽》、《Sweet Home》等多部大熱作品的男主角，展現多變魅力及演技層次，橫掃多項大獎，討論度不斷，人氣一時無兩！

李到晛於2023年8月正式入伍，但其人氣不跌反升。他通過Netflix劇集《Sweet Home 2》、TVING劇集《死期將至》、震撼亞洲的驚悚電影《破墓》等作品維持高曝光度，完全沒有「軍白期」。當中，李到晛在《破墓》裡無論角色造型還是演技上都完美突破自我，因此贏得第59屆百想藝術大賞電影部門「最佳男新人獎」，成功打入韓國電影圈，亦進一步奠定其作為實力派演員的地位。

暫別粉絲兩年後，李到晛於今年五月初完成兵役正式回歸；當日隨即通過社交媒體感性發文感謝粉絲支持，承諾將以更精湛的演技回饋觀眾，並驚喜公佈首個巡迴粉絲見面會《2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re ▶ DO HYUN]》的城市日程。

是次巡迴粉絲見面會將於6月從首爾場開始，然後李到晛將陸續到訪雅加達、東京、大阪、曼谷、台北、馬尼拉及香港等八大城市，兌現與粉絲相聚的約定，共同創造珍貴回憶。想親眼見證男神李到晛的招牌暖心笑容、經典敬禮手勢，以及綜藝節目中反差萌的幽默魅力，粉絲們務必把握這次難得的香港見面會！

門票將於 6 月 9 日 (星期一) 上午11時起於 Klook 及大麥網公開發售。門票售價為港幣$1,588、$988，粉絲福利包括「歡送活動」、「入場小卡」、「團體合照 (20 人小組)」、「親筆簽名海報」及「親筆簽名寶麗來」。

有關粉絲福利的詳細安排，日後將於 ELF ASIA Instagram 公佈，敬請留意。

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