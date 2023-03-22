憑《模範的士2》人氣急升的表藝珍，被李帝勳＆金義聖高度稱讚～南宮珉、金素妍都加入特別出演陣容！

「彩虹運輸」再度傳來喜訊！由李帝勳、金義聖和表藝珍主演的韓劇《模範的士2》（模範計程車2）收視報捷！

除了吸引超過三百萬名韓國觀眾同步收看外，劇集更在第八集創下全國16%、首都圈17%，打平上季最高收視紀錄，成績令人鼓舞！近日劇情發展到金道奇（李帝勳飾）疑似發現犯罪集團室長溫河俊（辛載夏飾）的秘密身份，二人無聲對峙、緊張氣氛令人窒息，有望刺激收視再下一城！

要數《模範的士2》的精彩看點，除了金道奇以惡治惡令人看得痛快，安高恩（表藝珍飾）和他組成的「金安CP」也應記一功！近日二人假扮夫妻智破房地產諮詢公司的陰謀，不但獲觀眾大讚表現甜蜜自然，也讓人驚嘆表藝珍的出色演技！「張代表」金義聖便曾經透露她和劇中角色極為相似：「高恩很有魄力的面貌，那種剛強、內心堅強的樣子，跟藝珍本人很像。」拍檔李帝勳也大讚她個性善良：「她不僅讓大家感到自在，性格也很灑脫；比起跟其他女演員對戲，我跟藝珍合作時更自在和愉快。」



《模範的士》「安高恩」一角原定由女團APRIL成員娜恩出演，後來她因捲入爭議而宣布退出，臨時頂上的表藝珍卻深得觀眾歡心，還被大讚演技更好！近日更傳出她有望夥拍新晉男神金永大主演漫改韓劇，工作量持續大增。



而她以十九歲之齡成為大韓航空最年輕空姐的事蹟也為人津津樂道，過去表藝珍曾在《我獨自生活》憶述放棄穩定工作、轉戰幕前的原因：「我自己也想過，如果要做十年（空姐），感覺會喘不上氣，我想我不能就這樣活下去，這不是我想要的未來，我到底喜歡做甚麼呢？想著想著，就對演員這個職業產生了興趣。」為了實現夢想，她試過一天乘搭八次巴士到處投遞履歷、接連經歷了數十次的試鏡失敗，當時就連家人也大力反對，她說：「我對父母說，（不做演員）我會後悔的；（現在他們常常在電視看到你吧？）對，所以他們說我辭職很正確，哈哈。」



過去李帝勳曾兩度客串由南宮珉主演的超人氣韓劇《金牌救援》和《千圜律師》，當時就有不少觀眾留名等睇好戲之人的世紀合作，李帝勳也在《千》劇花絮許願二人能夠在《模範的士 2》同框演出！在近日釋出的第九集預告中，南宮珉便以《千元律師》千智勳一角亮相，隨即引發網民熱烈討論，被指是「最強客串」、「夢幻合體」！



昨日亦有消息傳出憑《The Penthouse》系列勇奪大賞的「世一惡女」金素妍將會現身大結局，想一睹多位實力派演員的演出，韓劇迷記得收看《模範的士2》了。



Viu Original原創韓劇《模範的士2》（模範計程車2）講述地下的士公司「彩虹運輸」為無法受到法律保護的被害者策劃復仇計劃，並打著「以復仇代替尋死」的口號替天行道，用拳頭實踐私刑正義、代客復仇的故事，香港觀眾可以免費緊貼最新進度！

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