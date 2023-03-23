鄭星一：《黑暗榮耀》後每個瞬間都很幸福，7歲兒子的老師拜託他回家要簽名！

鄭星一變成大勢之後，日常生活也有了變化。

《黑暗榮耀》不僅為領銜主演宋慧喬、李到晛的人氣與知名度再添一把火，也令一眾配角林智妍、鄭星一、車珠英、金赫拉、朴成勳等人變成當紅炸子雞。鄭星一前不久和時尚雜誌《DAZED》合作拍攝了一組大片，同時接受了採訪，提到了爆紅之後的變化。



鄭星一在採訪中表示：「能走到這裡全是運氣好，當然我也一直堅持演出，也一直在努力，但機會其實是超越了我的能力和努力的，雖然我始終是準備好的狀態，但能有機會（讓我展示）其實靠的還是運氣。 最近所有的一切都讓我覺得很幸福，最讓我覺得幸福的就是看著我的家人們很幸福。」



不久前，鄭星一做客《劉QUIZ ON THE BLOCK》時分享他的愛情故事。20多歲退伍沒多久的鄭星一通過朋友的朋友認識現在的老婆，當時對方還在美國留學，某天鄭星一偶然看到她在線上，於是就主動關心她過得好不好，就這樣倆人一直保持著聯絡。有一天鄭星一在網上大膽告白，兩人維持了3年的異地戀。他們和不少情侶一樣，也經歷過分手，在分開了7、8年之後重逢，這次的重逢再次激發了兩個人的感情，復合3個月後就決定結婚，現在的他們已經有一個7歲的兒子了。



這次的採訪中，鄭星一也提到了兒子，「某一天7歲的兒子從學校回來時，說他的老師拜託他回來要我的簽名，他問我什麼是簽名。 即使小朋友不知道那是什麼，但我卻可以為他做些事情，真的讓我很開心。」



《黑暗榮耀》之後人氣爆增的鄭星一接下來會拍什麼戲呢？ 他回答道：「現在很慎重，確實有接到不少提案，但想多花些時間去考慮，下一部作品不管是對我還是對與我一起工作的人來說都很重要。 其實我經常和公司的人開會，告訴他們慢一點也沒關係，要選擇即使是一小步，也是在前進的方向。」

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