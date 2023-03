《格杀福顺》3.31上线 全道嬿揭开母职与杀手间的拉扯！

开启格杀之路!Netflix春季强档动作巨片《格杀福顺》上线倒数10天!剧组今(21日)日於首尔盛大举行发布记者会,现场星光熠熠,主要演员全道嬿、薛景求、金是儿、李絮、具教焕皆出席参与。

两位主演全道嬿、薛景求在现场受到其他演员疯狂崇拜,李絮更表示:「已经欣赏两位演员很久,非常期待这次合作演出的作品。」导演边圣铉甚至是全道嬿的大粉丝,在早期的《伤心街角恋人》就已经喜欢全道嬿,也指出这次拍摄较暗黑且充满动作的大场面,让导演自己也感到非常紧张,不过看到成品之后,期望能带给观众最极致的影音与感官享受。《格杀福顺》将於3月31日全球独家上线!



《格杀福顺》中描述吉福顺(全道嬿 饰)拥有双重身分,表面上看似平凡的单亲妈妈,实为隶属於为MK 娱乐公司的顶级杀手,杀人手段高超无人能及,从未有过失败的作品。面临两个角色的拉扯,全道嬿该如何完美卸下杀手身份,并同时兼顾母职角色,剧中充满爱与拉扯与满满的对决场面,令全球观众引颈期盼,播出后必能掀起全球收看热潮。



《格杀福顺》更参与今年第73届柏林影展特别展映单元,并在柏林影展举办世界首映。当天出席的导演边圣铉带领全道嬿和曾在Netflix影集《尸战朝鲜:雅信传》中饰演「童年雅信」的金是儿出席。今日全道嬿在记者会更表示:「完全没有想到能够有这样的机会,在柏林影展看到首映之后,深深被这部电影所打动,也是一个美梦成真的感觉。」且当天首映1,800张门票座无虚席,受到全球影评热烈回响。在今(21)日的记者会上,主演们分享许多拍片时的现场心得,因为拍片过程中有许多一对一战斗与枪战的场面,全道嬿也表示:「虽然有大量的动作戏,拍戏前也会担心、紧张,但也告诉自己说要勇敢面对,且更加努力练习每个动作。甚至有时候演员的情绪会大於动作的精准度,所以我们一定要确认大家都是安全的。」除了大量的动作戏以外,身兼杀手与母职的全道嬿,时常在杀手的工作间与女儿的关系上互相拉扯,全道嬿也分享:「没有想到《格杀福顺》会这么快上映,大家还停留在《浪漫速成班》的好妈妈南行善的形象中,就要马上转换到福顺上,但希望大家可以找到两个单亲妈妈角色间的变化。」语毕后也引起现场媒体会心一笑。



《格杀福顺》更让全球粉丝惊喜的是参与《毒枭圣徒》的影帝黄晸珉也在本次的演出行列中,黄晸珉饰演第一个与吉福顺对决的日本人。导演也亲自分享与黄晸珉的邀约过程,原先是想要找一个真正的日本人,但因为COVID-19的关系,无法让日本人来到韩国,而全道嬿突然提到黄晸珉很适合这个角色,所以导演就发了一则讯息给他,黄晸珉在还没有看剧本的时候就直接答应接演,也让导演放心不少。另外,导演也提到「福顺」这个名字的有趣由来,某天导演在与全道嬿讨论剧本,而全道嬿的阿姨突然来电,导演看到这个名字后觉得很符合角色的形象,后来就直接采用福顺这个名字。事后全道嬿还与导演分享,完全没有想要用阿姨的名字来作为角色的名字,不过阿姨得知此消息后,觉得无比光荣可以荣登电影主角的名字。



在剧中饰演MK 娱乐执行长车闵圭的薛景求,与饰演MK 娱乐理事车敏熙的李絮,在剧中两人为兄妹关系,不过车敏熙对於哥哥却有种强烈的爱,甚至希望将他占为己有。李絮甚至在剧中将脚抚摸哥哥薛景求的脸,两人间如此亲密的动作,在现场却不会显得尴尬,但薛景求当场还是下意识摸了一下自己的脸庞。即便如此,在剧中薛景求仍是不顾一切地希望能保护全道嬿,甚至对她说:「你必须一直是MK的人,我才能保护你。」但薛景求也在记者会现场分享,他对於吉福顺是一种盲目的爱,就算对方不爱自己,仍要默默守护她。

《格杀福顺》简介

「杀人比养小孩容易。」

吉福顺受雇於杀手公司 MK 娱乐,她既是顶尖杀手,也是育有一女的妈妈,女儿在瑛正值青春期。福顺拥有只要出手就不会失手的辉煌纪录,但是当妈的表现却是差强人意,眼看与公司的合约就要到期,她决定干完最后一票就收山,专心修补母女关系。最后一项任务展开,她还来不及告知公司自己想要退隐江湖的打算,就先发现任务背后的隐情,也不得不打破公司「不择手段格杀目标」的铁律,这下子她不仅沦为老东家的眼中钉,甚至连同行杀手也纷纷要取她性命。

作品资讯

片名:《格杀福顺》

编导:边圣铉

主演:全道嬿、薛景求、金是儿、李絮、具教焕

制片公司:SEE AT FILM CO., LTD.

发行:Netflix

上线日期:2023 年 3 月 31 日

分级:18 禁(韩国)

