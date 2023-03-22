《格杀福顺》3.31上线 全道嬿揭开母职与杀手间的拉扯！

开启格杀之路！Netflix春季强档动作巨片《格杀福顺》上线倒数10天！剧组今（21日）日於首尔盛大举行发布记者会，现场星光熠熠，主要演员全道嬿、薛景求、金是儿、李絮、具教焕皆出席参与。

两位主演全道嬿、薛景求在现场受到其他演员疯狂崇拜，李絮更表示：「已经欣赏两位演员很久，非常期待这次合作演出的作品。」导演边圣铉甚至是全道嬿的大粉丝，在早期的《伤心街角恋人》就已经喜欢全道嬿，也指出这次拍摄较暗黑且充满动作的大场面，让导演自己也感到非常紧张，不过看到成品之后，期望能带给观众最极致的影音与感官享受。《格杀福顺》将於3月31日全球独家上线！



《格杀福顺》中描述吉福顺（全道嬿 饰）拥有双重身分，表面上看似平凡的单亲妈妈，实为隶属於为MK 娱乐公司的顶级杀手，杀人手段高超无人能及，从未有过失败的作品。面临两个角色的拉扯，全道嬿该如何完美卸下杀手身份，并同时兼顾母职角色，剧中充满爱与拉扯与满满的对决场面，令全球观众引颈期盼，播出后必能掀起全球收看热潮。



《格杀福顺》更参与今年第73届柏林影展特别展映单元，并在柏林影展举办世界首映。当天出席的导演边圣铉带领全道嬿和曾在Netflix影集《尸战朝鲜：雅信传》中饰演「童年雅信」的金是儿出席。今日全道嬿在记者会更表示：「完全没有想到能够有这样的机会，在柏林影展看到首映之后，深深被这部电影所打动，也是一个美梦成真的感觉。」且当天首映1,800张门票座无虚席，受到全球影评热烈回响。在今（21）日的记者会上，主演们分享许多拍片时的现场心得，因为拍片过程中有许多一对一战斗与枪战的场面，全道嬿也表示：「虽然有大量的动作戏，拍戏前也会担心、紧张，但也告诉自己说要勇敢面对，且更加努力练习每个动作。甚至有时候演员的情绪会大於动作的精准度，所以我们一定要确认大家都是安全的。」除了大量的动作戏以外，身兼杀手与母职的全道嬿，时常在杀手的工作间与女儿的关系上互相拉扯，全道嬿也分享：「没有想到《格杀福顺》会这么快上映，大家还停留在《浪漫速成班》的好妈妈南行善的形象中，就要马上转换到福顺上，但希望大家可以找到两个单亲妈妈角色间的变化。」语毕后也引起现场媒体会心一笑。



《格杀福顺》更让全球粉丝惊喜的是参与《毒枭圣徒》的影帝黄晸珉也在本次的演出行列中，黄晸珉饰演第一个与吉福顺对决的日本人。导演也亲自分享与黄晸珉的邀约过程，原先是想要找一个真正的日本人，但因为COVID-19的关系，无法让日本人来到韩国，而全道嬿突然提到黄晸珉很适合这个角色，所以导演就发了一则讯息给他，黄晸珉在还没有看剧本的时候就直接答应接演，也让导演放心不少。另外，导演也提到「福顺」这个名字的有趣由来，某天导演在与全道嬿讨论剧本，而全道嬿的阿姨突然来电，导演看到这个名字后觉得很符合角色的形象，后来就直接采用福顺这个名字。事后全道嬿还与导演分享，完全没有想要用阿姨的名字来作为角色的名字，不过阿姨得知此消息后，觉得无比光荣可以荣登电影主角的名字。



在剧中饰演MK 娱乐执行长车闵圭的薛景求，与饰演MK 娱乐理事车敏熙的李絮，在剧中两人为兄妹关系，不过车敏熙对於哥哥却有种强烈的爱，甚至希望将他占为己有。李絮甚至在剧中将脚抚摸哥哥薛景求的脸，两人间如此亲密的动作，在现场却不会显得尴尬，但薛景求当场还是下意识摸了一下自己的脸庞。即便如此，在剧中薛景求仍是不顾一切地希望能保护全道嬿，甚至对她说：「你必须一直是MK的人，我才能保护你。」但薛景求也在记者会现场分享，他对於吉福顺是一种盲目的爱，就算对方不爱自己，仍要默默守护她。

《格杀福顺》简介

「杀人比养小孩容易。」

吉福顺受雇於杀手公司 MK 娱乐，她既是顶尖杀手，也是育有一女的妈妈，女儿在瑛正值青春期。福顺拥有只要出手就不会失手的辉煌纪录，但是当妈的表现却是差强人意，眼看与公司的合约就要到期，她决定干完最后一票就收山，专心修补母女关系。最后一项任务展开，她还来不及告知公司自己想要退隐江湖的打算，就先发现任务背后的隐情，也不得不打破公司「不择手段格杀目标」的铁律，这下子她不仅沦为老东家的眼中钉，甚至连同行杀手也纷纷要取她性命。

作品资讯

片名：《格杀福顺》

编导：边圣铉

主演：全道嬿、薛景求、金是儿、李絮、具教焕

制片公司：SEE AT FILM CO., LTD.

发行：Netflix

上线日期：2023 年 3 月 31 日

分级：18 禁（韩国）

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻