【第61屆百想藝術大賞】完整得獎名單：《苦盡柑來遇見你》奪4獎項，朱智勛奪封帝、金泰梨二度封后！

（封面圖源：JTBC《第61屆百想藝術大賞》截圖）
《第61屆百想藝術大賞》昨晚在首爾隆重舉辦，今天有好多個獎項競爭都非常激烈，一起來看看得獎名單吧！
【TV部門】
大賞：Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》
電視劇作品賞：Netflix《苦盡柑來遇見你》
（圖源：Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》、《苦盡柑來遇見你》）
男子最優秀演技賞：朱智勛 《外傷重症中心》
（圖源：JTBC《第61屆百想藝術大賞》截圖）
女子最優秀演技賞：金泰梨《正年》
（圖源：JTBC《第61屆百想藝術大賞》截圖）
男子配角賞：崔代勳《苦盡柑來遇見你》
（圖源：JTBC《第61屆百想藝術大賞》截圖）
女子配角賞：廉惠蘭《苦盡柑來遇見你》
（圖源：JTBC《第61屆百想藝術大賞》截圖）
男子新人賞：秋泳愚（秋英宇）《玉氏夫人傳》
（圖源：JTBC《第61屆百想藝術大賞》截圖）
女子新人賞：蔡元彬《如此親密的背叛者》
（圖源：JTBC《第61屆百想藝術大賞》截圖）
導演賞：宋妍華《如此親密的背叛者》
劇本賞：林恦賰《苦盡柑來遇見你》
綜藝作品賞：DdeunDdeun《風向GO》
男子綜藝賞：申東燁
女子綜藝賞：李秀智
【電影部門】
大賞：洪坰杓《哈爾濱》
作品賞：《哈爾濱》
男子最優秀演技賞：曹政奭《變身機長》
（圖源：JTBC《第61屆百想藝術大賞》截圖）
女子最優秀演技賞：全道嬿《左輪手槍》
（圖源：JTBC《第61屆百想藝術大賞》截圖）
男子配角賞：劉宰明《幸福國度》
（圖源：JTBC《第61屆百想藝術大賞》截圖）
女子配角賞：秀賢《非普通家族》
（圖源：JTBC《第61屆百想藝術大賞》截圖）
男子新人賞：鄭星一《戰，亂》
（圖源：JTBC《第61屆百想藝術大賞》截圖）
女子新人賞：盧允瑞《聽說》
（圖源：JTBC《第61屆百想藝術大賞》截圖）
導演賞：吳勝旭《左輪手槍》
新人導演賞：吳政民《長孫》
劇本賞：申哲、朴贊郁《戰，亂》
【網路票選人氣賞】
男子人氣賞：邊佑錫《背著善宰跑》
（圖源：JTBC《第61屆百想藝術大賞》截圖）
女子人氣賞：金惠奫《背著善宰跑》
（圖源：JTBC《第61屆百想藝術大賞》截圖）
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