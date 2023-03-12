《The Travelog》溫流爆料Super Junior D&E「赫海CP蜜月特輯」做得很認真：訂好的行程一直追加

SBS Fil《The Travelog》是檔讓歌手前往旅遊享受美景，並利用美景拍下特別MV的旅遊節目，其中一集SHINee溫流與Wanna One金在煥擔任主角，溫流卻大爆料師兄Super Junior-D&E東海與銀赫的那集做得特別認真。

不同於其它集是找來熟人旅行，第3集SHINee溫流與Wanna One金在煥是比較不熟的關係，不過兩人還是很努力培養Bromance，培養培養著金在煥就提起自己看了銀赫東海那集，溫流回應：「聽說哥哥們有很多想做的事情，所以有了既定行程還一直增加，是熱情男。前輩們是到了某個地方就說，『我一定要做這個』的這種感覺。」



回顧銀赫東海當集，兩個人確實很享受行程，邊玩水邊享用情人套餐、做瑜珈、打網球、看火山、衝浪……有趣又甜蜜的內容讓粉絲直呼根本是「赫海CP」的蜜月旅行啊！就連他倆的老熟人Super Junior-M隊友周覓、藝聲弟弟金鐘真，都故意鬧他們是不是在交往。



some comments from zhoumi and jongjin from today’s d&e ig live!



zhoumi: what is this kkk two of you

jongjin: is both of you dating?

jongjin: ohhyu surprised me pic.twitter.com/cBdKKC77tE — yve (@yesungskick_) October 2, 2022

不知道之中哪些行程是「赫海CP」追加的哩～？想到兩個人半推半就吃情人套餐、鴛鴦玩水，還是覺得很可愛啊♥



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