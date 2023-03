《The Travelog》溫流爆料Super Junior D&E「赫海CP蜜月特輯」做得很認真：訂好的行程一直追加

SBS Fil《The Travelog》是檔讓歌手前往旅遊享受美景,並利用美景拍下特別MV的旅遊節目,其中一集SHINee溫流與Wanna One金在煥擔任主角,溫流卻大爆料師兄Super Junior-D&E東海與銀赫的那集做得特別認真。

不同於其它集是找來熟人旅行,第3集SHINee溫流與Wanna One金在煥是比較不熟的關係,不過兩人還是很努力培養Bromance,培養培養著金在煥就提起自己看了銀赫東海那集,溫流回應:「聽說哥哥們有很多想做的事情,所以有了既定行程還一直增加,是熱情男。前輩們是到了某個地方就說,『我一定要做這個』的這種感覺。」



回顧銀赫東海當集,兩個人確實很享受行程,邊玩水邊享用情人套餐、做瑜珈、打網球、看火山、衝浪……有趣又甜蜜的內容讓粉絲直呼根本是「赫海CP」的蜜月旅行啊!就連他倆的老熟人Super Junior-M隊友周覓、藝聲弟弟金鐘真,都故意鬧他們是不是在交往。



some comments from zhoumi and jongjin from today’s d&e ig live!



zhoumi: what is this kkk two of you

jongjin: is both of you dating?

jongjin: ohhyu surprised me pic.twitter.com/cBdKKC77tE