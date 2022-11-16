「赫海CP」蜜月雙人照大公開！銀赫Vlog透露遇到科摩多龍，東海嚇到把他關在外面XD

「赫海CP」Super Junior D&E前陣子受邀旅遊節目《The Travelog》前往峇里島「蜜月旅行」，兩人彆扭卻又幸福(?)的模樣讓不少粉絲看了很開心。

*前情提要：





由於東海與銀赫僅PO出各自獨照，讓網友忍不住將他們P在一起！隔了一個多月之後，電視台SBS FIL終於在官方Twitter釋出兩人合照，引起千則轉推！（各位快手刀儲存～）

▼網友巧手將兩人個人照P成雙人照



▼官方釋出雙人照



銀赫YouTube頻道幾日前也公開了峇里島之行Vlog，不僅有Room Tour（房間參觀），還分享了自己夜泳、吃宵夜的場面。有趣的是，赫海和工作人員曾在房間裡一同撞見「科摩多龍」在池邊現身，銀赫為了拍得更清楚走出房間，結果東海不曉得是太害怕還是太調皮，乾脆把門關起來，嚴守自己的安全不管銀赫死活XDD。



後來有飯店人員出現，銀赫馬上對他說：「我看到科摩多龍了！」不過飯店人員很淡定回應：「科摩多龍？蜥蜴嗎？是的，他們經常從後院出來。」事後銀赫看著網路上資料察覺根本不是科摩多龍，笑出來：「不是科摩多龍，科摩多龍看起來更可怕。」



粉絲們很喜歡銀赫如此分享生活，紛紛留言為他、為Super Junior應援，其中也有粉絲說明那不是「科摩多龍」，是同為巨蜥的「BIAWAK」，峇厘島人稱之「ALU」，並希望銀赫有機會能再到峇厘島玩。

▼銀赫峇里島之行Vlog（可開啟英文字幕→自動翻譯→中文）



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