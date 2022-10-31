Super Junior D&E峇里島蜜月旅行來了～難為情仍喊「親愛的」更鴛鴦戲水XD 樹葉巴掌最爆笑

找赫海來體驗真是找對了!!!給製作單位加雞腿!!!

Super Junior D&E本月初受SBS旅遊節目《The Travelog》之邀前往峇里島旅行，曖昧氛圍(?)讓光看晚餐直播的粉絲們大喊：「根本是蜜月旅行啊！」正式節目播出後，更引起粉絲嗑CP。

D&E東海與銀赫起初還沒發現製作組的用意，只覺得峇里島是個浪漫之地，但享用漂浮早餐（floating breakfast）時就奇怪了，因為是雙人餐，餐點還用許多花瓣裝飾。兩個人一看到就說：「不能分開吃嗎？」「兩個男人……」



銀赫嘟囔了一下選錯餐點，讓東海不是很開心：「不要吃了！現在心情很不好！」銀赫馬上舉杯安撫他，甜喊「親愛的」！東海這才恢復笑容，接著難為情的繼續雙人早餐時光XD。



在戶外泳池時，銀赫還指著自己和東海對路人喊：「這是不是太過分了？電視台太壞了對吧？」但還是做做樣子(?)和東海「鴛鴦戲水」。很可惜在按摩環節，赫海就沒有真的一起泡玫瑰浴了。



整場節目下來還有個超爆笑亮點，兩人乘坐觀光吉普車在金塔馬尼（Kintamani）火山地帶欣賞火山特殊景象時，銀赫開始誇大其辭：「這是剛剛流下來的岩漿……」馬上就被樹葉「打巴掌」！東海笑翻，銀赫尷尬的說：「因為我亂講話，所以被懲罰……」真的是綜藝之神降臨啊！



▼相關節目剪輯短片



▼最後附上D&E特別錄製的峇里島版本名曲MV，美景實在太有fu啦～









草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞