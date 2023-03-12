《The Travelog》温流爆料Super Junior D&E「赫海CP蜜月特辑」做得很认真：订好的行程一直追加

SBS Fil《The Travelog》是档让歌手前往旅游享受美景，并利用美景拍下特别MV的旅游节目，其中一集SHINee温流与Wanna One金在焕担任主角，温流却大爆料师兄Super Junior-D&E东海与银赫的那集做得特别认真。

不同於其它集是找来熟人旅行，第3集SHINee温流与Wanna One金在焕是比较不熟的关系，不过两人还是很努力培养Bromance，培养培养著金在焕就提起自己看了银赫东海那集，温流回应：「听说哥哥们有很多想做的事情，所以有了既定行程还一直增加，是热情男。前辈们是到了某个地方就说，『我一定要做这个』的这种感觉。」



回顾银赫东海当集，两个人确实很享受行程，边玩水边享用情人套餐、做瑜珈、打网球、看火山、冲浪……有趣又甜蜜的内容让粉丝直呼根本是「赫海CP」的蜜月旅行啊！就连他俩的老熟人Super Junior-M队友周觅、艺声弟弟金钟真，都故意闹他们是不是在交往。



some comments from zhoumi and jongjin from today’s d&e ig live!



zhoumi: what is this kkk two of you

jongjin: is both of you dating?

jongjin: ohhyu surprised me pic.twitter.com/cBdKKC77tE — yve (@yesungskick_) October 2, 2022

不知道之中哪些行程是「赫海CP」追加的哩～？想到两个人半推半就吃情人套餐、鸳鸯玩水，还是觉得很可爱啊♥



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