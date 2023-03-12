韓劇《黑暗榮耀》part.2 惡人們的下場懶人包，守住道德底線的最佳復仇教科書，哪一組你看得最痛快！

（雷）「千萬不要罵他們是畜生，因為他們連畜生都不如！！」惡人（反派）之間互相猜忌、借刀Ｘ人、以惡制惡的仇視彼此，背叛加乘，報應終究回到自身，真的是越看越舒服～。

總之《黑暗榮耀》part.2 中，個人最欣賞金編不讓女主髒了自己的手，守住了道德底線的同時，也懲罰了那些欺負過自己的人，其實復仇路上，文同珢（宋慧喬 飾）已經給過惡人們反省自己的機會，但人是不會輕易改變的，所以文同珢也不需要感到內疚。



那接下來，就讓大家看看這場復仇盛宴中，同珢主要復仇的「電棒捲萬惡五人幫」下場，還有那些作惡的人，下場會是如何？？



「五人幫」

▼金建宇飾演的小混混孫慏梧，是最快下線的那位，一直拿著同珢給的把柄，到處威脅人，最終被涎鎮（林智妍 飾）拿酒瓶擊中腦袋致重傷，而躲在休息室的京蘭（安索約 飾）給他最後的一擊。



▼金赫拉飾演的吸毒女李蓑羅，同珢安排人設計吸毒環境引李蓑羅到地下室，所以教友都拍下了她現吸的沉淪畫面，最終她因吸毒和殺人未遂罪入獄，殺了誰？就是下面這一位。



▼車珠英飾演的空姐崔惠程，雖然是唯一一位下跪求女主原諒的人，但因為死性不敢最終還是害自己陷入了不幸的結局，本來她終於和心儀的全宰寯（朴成勳 飾）好上成為一對，結果她將蓑羅的不雅影片（幫孫慏梧Ｏ交的畫面）曝光還嘲笑她的處境，被蓑羅用鉛筆刺傷喉嚨，變成了啞巴，最後被全宰寯拋棄。



▼朴成勳飾演的色盲男全宰寯，惠程將影響視力的藥水偷偷加在全宰寯的用藥中，導致他視線變得模糊，夜晚開車時被大貨車撞飛，滿身是血又看不清前方，之後被引導去了無人的工地高處，被人推下樓倒在了未凝結的水泥之中。



雖然只拍了西裝和領帶色，但下一秒則切換到了涎鎮的老公河度領（鄭星一 飾）帶著女兒出國的畫面，暗示他就是推全宰寯的兇手。



▼林智妍飾演的天氣預報員&外遇女&惡女朴涎鎮，就在被爆出校園霸凌陷入輿論之後丟了工作，丈夫選擇離婚，女兒也看不起她，母親更是背叛了她，身邊真的無依無靠，最終也因殺人罪入獄，在監獄裡，她的日子更是不好過，同樣入獄的母親對她不理不睬，涎鎮也天天強顏歡笑、流著淚幫獄友做天氣預報，終究成為了被欺負的對象。



「主演群延伸出的相關惡人們」（使壞的人也太多了…）

▼文同珢的母親鄭美熙（朴志雅 飾），被判定長期酗酒並有憤怒調節障礙等等多重瘋狂行徑無法自控，被關進了精神病院，沒有女兒的同意，這輩子都別想出來了。



▼朴涎鎮那位對宗教狂熱的母親洪英艾（尹多京 飾），撞死威脅她的人之後，因涉嫌多起殺人案被捕入獄。



▼一直幫朴涎鎮和她母親擦屁股的警察署長申英俊（李海榮 飾），被手下在雨夜的小房間裡幹掉了。



▼長期家暴姜賢南（廉惠蘭 飾）的丈夫李錫在（柳誠炫 飾），被涎鎮母親在雨夜撞死。



▼文同珢學校的變態短髮男同事秋正鎬（許棟元 飾），一直偷拍小朋友裙底被發現後，同珢將照片寄給全宰寯，全宰寯跑到學校爆打偷拍自己女兒的秋正鎬。



▼殺害男主朱如炡（李到晛 飾）父親而入獄服刑的犯人姜永天（李茂生 飾），朱如炡在文同珢的計劃與幫助下，成功進入了監獄成為監獄醫師，文同珢也成為教導獄友們的老師，朱如炡更在治癒犯人們的過程中，獲得了不少擁護者，姜永天也轉進了朱如炡所在的監獄之中，往後的日子，光是用想像的就覺得特別精彩。



▼一直幫著朴涎鎮母親辦事的女巫師，在一場法事中猝死，受到了神罰。



▼ part.1中最快被懲罰的對象，文同珢學生時期的班導師金鐘文（朴胤熙 飾），因對花粉過敏，是被自己的兒子誘導，在家中因花粉過敏而死。



哪一組的結局，你看得最痛快呢～！？

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