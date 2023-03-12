程瀟撞衫IVE安俞真，真人芭比VS網遊女主

兩位愛豆撞衫，各有各的味道。

日前，前宇宙少女中國籍成員程瀟（與宇宙少女合約期滿，未續約）亮相義大利米蘭時裝周，她挑選了一件設計極簡，風格優雅的米色的針織裙裝，完美貼合好身材，腰間做了鏤空處理，將她的小蠻腰展現得淋漓盡致。 程瀟梳了粉色高馬尾，拉長了身材比例，白色的高筒長靴另雙腿更顯修長，整體LOOK盡顯俏皮，整個人都美到髮光。



無獨有偶，人氣女團IVE成員安俞真穿了同款裙裝亮相了FENDI品牌活動，身材嬌小的安宥真雖然體格小巧卻有著強大的駕馭能力，黑長直髮披落在身後，很有時尚潮流感，再配上一雙漆皮粉藍色高跟長筒靴，有一種遊戲女王走入現實世界的感覺。



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