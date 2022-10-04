Super Junior D&E「赫海CP」同遊峇里島是在度蜜月嗎XD 藝聲弟弟都問：「你們在交往嗎」

周覓也出現直播嗑CP(?)

Super Junior D&E東海和銀赫感情好被稱為「赫海CP」已經不是一天兩天的事，近日直播「放閃」，觀賞的群眾裡還出現兩位熟人！

東海2日於IG開直播，畫面顯示與銀赫兩人在峇里島共享晚餐。由於峇里島是度假勝地，再加上東海和銀赫關係親密，粉絲們不禁笑稱兩人根本是在「度蜜月」，就連身邊熟人也加入行列。

▼直播影片



藝聲的弟弟金鐘真（IG@kjjzz87）在直播時直接留言問：「你們倆在交往嗎？」Super Junior-M隊友周覓（IG@zhouzhoumi419）也留言：「什麼啊ㅋㅋㅋ兩人」全被粉絲捕捉。



some comments from zhoumi and jongjin from today’s d&e ig live!



zhoumi: what is this kkk two of you

jongjin: is both of you dating?

jongjin: ohhyu surprised me pic.twitter.com/cBdKKC77tE — (@yesungskick_) October 2, 2022

也許是因為太多粉絲過於興奮，東海和銀赫在直播期間不時澄清兩人「是來工作的，不要誤會」，也開玩笑說：「我們也很煩躁……這麼浪漫的地方是我們兩個在一起……」



東海與銀赫實際上是在拍攝旅遊節目《The Travel Log》峇里島篇，途中也會趁著製作D&E相關音樂影片，粉絲們就期待一下吧！最後附上兩人的旅遊照片：



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