Super Junior D&E「赫海CP」同遊峇里島是在度蜜月嗎XD 藝聲弟弟都問：「你們在交往嗎」

周覓也出現直播嗑CP(?)

Super Junior D&E東海和銀赫感情好被稱為「赫海CP」已經不是一天兩天的事,近日直播「放閃」,觀賞的群眾裡還出現兩位熟人!

東海2日於IG開直播,畫面顯示與銀赫兩人在峇里島共享晚餐。由於峇里島是度假勝地,再加上東海和銀赫關係親密,粉絲們不禁笑稱兩人根本是在「度蜜月」,就連身邊熟人也加入行列。

▼直播影片



藝聲的弟弟金鐘真(IG@kjjzz87)在直播時直接留言問:「你們倆在交往嗎?」Super Junior-M隊友周覓(IG@zhouzhoumi419)也留言:「什麼啊ㅋㅋㅋ兩人」全被粉絲捕捉。



some comments from zhoumi and jongjin from today’s d&e ig live!



zhoumi: what is this kkk two of you

jongjin: is both of you dating?

jongjin: ohhyu surprised me pic.twitter.com/cBdKKC77tE