太甜了～劇終後年年有售後！金東旭驚喜登場文佳煐FM，安扣nim：「擔心我們河珍所以來看看」

文佳煐出道近17年首度舉辦粉絲見面會（Fan Meeting；FM），她在《那個男人的記憶法》裡組成的「記憶CP」搭檔金東旭驚喜現身，讓劇迷激動不已。

《那個男人的記憶法》已是2020年的作品，雖然帳面上收視不佳，但收穫了海內外許多忠實粉絲，大家都著迷於大明星「呂河珍」（文佳煐飾演）與主播「安扣nim」（金東旭飾演）的浪漫愛情，而呂河珍與安扣nim也結下了友誼，劇終之後持續不斷的「售後服務」每每都讓人直呼「太甜啦」！

2021年，金東旭「闖入」文佳煐直播；2022上半年，‎兩人一起特別演出《記憶法》裡秀賢導演新戲《流星》，‎金東旭也為拍攝《Link：盡情吃，用力愛》的文佳煐送上咖啡車；2022年下半年，兩人擔任MAMA Awards 2022頒獎人後台甜甜合照。

▼金東旭「闖入」文佳煐直播



▼以《記憶法》角色特別演出《流星》



▼兩人同屬經紀公司Keyeast工作人員發布MAMA後台合照，而「呂河珍」獨家更新CP單獨照，沒有露臉卻充滿粉紅泡泡



2023年，文佳煐舉辦生涯首場粉絲見面會，金東旭擔任神秘嘉賓登場，觀眾投注的目光、兩人冒出的粉紅泡泡，不輸文佳煐在《愛情的理解》裡的新對象柳演錫！文佳煐不曉得金東旭會出現，問他：「你不是要拍戲嗎？」金東旭回答：「是啊，但是太擔心了，我們的河真第一次粉絲見面會有好成績嗎？我很擔心所以我來看看。」



「安扣nim」金東旭暖心的話讓粉絲又驚又喜，簡直心臟爆擊！大家也沒想到「記憶CP」的售後服務能如此長久，激動希望他們能「原地結婚」啊！



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