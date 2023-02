太甜了～劇終後年年有售後！金東旭驚喜登場文佳煐FM，安扣nim：「擔心我們河珍所以來看看」

文佳煐出道近17年首度舉辦粉絲見面會(Fan Meeting;FM),她在《那個男人的記憶法》裡組成的「記憶CP」搭檔金東旭驚喜現身,讓劇迷激動不已。

《那個男人的記憶法》已是2020年的作品,雖然帳面上收視不佳,但收穫了海內外許多忠實粉絲,大家都著迷於大明星「呂河珍」(文佳煐飾演)與主播「安扣nim」(金東旭飾演)的浪漫愛情,而呂河珍與安扣nim也結下了友誼,劇終之後持續不斷的「售後服務」每每都讓人直呼「太甜啦」!

2021年,金東旭「闖入」文佳煐直播;2022上半年,‎兩人一起特別演出《記憶法》裡秀賢導演新戲《流星》,‎金東旭也為拍攝《Link:盡情吃,用力愛》的文佳煐送上咖啡車;2022年下半年,兩人擔任MAMA Awards 2022頒獎人後台甜甜合照。

▼金東旭「闖入」文佳煐直播



▼以《記憶法》角色特別演出《流星》



▼兩人同屬經紀公司Keyeast工作人員發布MAMA後台合照,而「呂河珍」獨家更新CP單獨照,沒有露臉卻充滿粉紅泡泡



2023年,文佳煐舉辦生涯首場粉絲見面會,金東旭擔任神秘嘉賓登場,觀眾投注的目光、兩人冒出的粉紅泡泡,不輸文佳煐在《愛情的理解》裡的新對象柳演錫!文佳煐不曉得金東旭會出現,問他:「你不是要拍戲嗎?」金東旭回答:「是啊,但是太擔心了,我們的河真第一次粉絲見面會有好成績嗎?我很擔心所以我來看看。」



「安扣nim」金東旭暖心的話讓粉絲又驚又喜,簡直心臟爆擊!大家也沒想到「記憶CP」的售後服務能如此長久,激動希望他們能「原地結婚」啊!



230218 Kayoung's fanmeeting - Kim Dong Wook



Finally a clear and close pic! Now can we hope for vids please?#FindMeinYourMemory #그남자의기억법 #김동욱 #MoonGaYoung #MunKaYoung #문가영 #Anchornim #이정훈 #앵커님 #YeoHaJin #여하진 #MemoryCouple #기억커플 #GieokCouple pic.twitter.com/Eoqllr9nPs