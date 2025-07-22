充滿李鍾碩的《瑞草洞》每天都讓人著迷！事業、愛情、友情全都掌握的滿分律師，魅力全面大爆發

平凡的一天，竟也能變得如此特別～！由李鍾碩（李鐘奭）填滿的韓劇《瑞草洞》正深深吸引著觀眾們。

在7月20日播出的 tvN 週末劇《瑞草洞》（Disney+同步）中，李鍾碩飾演的受僱律師「安宙恆」對平凡日常的珍視與無事平安的可貴日子，為觀眾的週末夜晚注入療癒力量。第6集收視率創下自身新高，首都圈家庭平均6.1%（7.6%），全國家庭平均6.1%（最高7.3%），在同時段所有頻道中奪得收視冠軍。



（微雷，往下將談及劇情）



由李鍾碩飾演的律師安宙恆當天依然努力工作、順利下班。在與康喜智（文佳煐 飾）聯手接下的首宗合作案件中，他不辭辛勞親赴現場調查，洞悉事件本質，並以客觀證據推進解決方向。在展現從容與魅力兼具的法庭戲中，他更透過流暢的辯論展現出一位優秀律師的真實面貌，最終成功讓原告方勝訴，帶來爽快感。



而在法庭之外，安宙恆溫暖細膩的關懷則自然地流露出他與生俱來的性格。在聽到昇基（林成財 飾）坦白自己貧困後，安宙恆打破尷尬氣氛，提起自己曾經接手朴女士的離婚案件，緩和彼此氛圍；面對突然上門傾訴煩惱的裴文婷（柳惠英 飾），他也不動聲色地接住對方的情緒，以安式風格的「事實基礎安慰」帶來安心感。他的每一句話都蘊含真心，給予對方紮實的慰藉，也撫慰著他人的心。安宙恆總是細心觀察周遭人事物，即使是細微的情緒變化也能察覺，這樣充滿關懷的模樣讓朋友們的心也隨之打開，彼此露出溫暖的微笑。



而在充實的工作與友情之外，安宙恆的日常中也悄然綻放著心動氛圍。與康喜智10年前的緣分逐漸重新交織，兩人再次靠近的過程中，瀰漫著淡淡的心動氣息。從過去延續至今，兩人對望交談、談論夢想的場景，讓觀眾感受到只屬於他們兩人的特別連結。當喜智說出「你是位好律師前輩、也是個好人」時，安宙恆雖淡然地道出感謝，但眼神中對喜智的情感卻愈加深厚，讓觀眾也為之心動。



李鍾碩以溫柔筆觸描繪出平凡日常中的特別瞬間。那些雖小卻拼盡全力撐過的每一天，在他演繹下，充滿了細膩的羈絆與悸動。他精準細緻的情感表現，讓這部日常劇更貼近現實，也讓觀眾彷彿看見自己下班回家的模樣。如今，李鍾碩的每一天都成為觀眾週末的療癒時光，讓人不自覺沉浸其中。該劇每週六、日晚間9點20分播出。



▼《瑞草洞》第7集預告：



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