【有片】「記憶法CP」金東旭&文佳煐特別出演《流星》！「河珍」SNS曬兩人背影照：SURPRISE ♥

政勳和河珍依舊甜蜜～論售後誰能比我們「記憶法CP」強？

金東旭、文佳煐曾於2020年一同主演MBC《那個男人的記憶法》，播出期間屢屢造成話題。電視劇終映後，除了可以看到他們為彼此應援，金東旭更曾意外出現在文佳煐的SNS直播中，令劇迷們又驚又喜，直呼：「記憶法CP真的太甜蜜了！」

在拍攝《記憶法》期間，文佳煐為自己所飾演的角色、女明星「河珍」創立SNS。電視劇於2020年5月中旬播畢，但在這兩年，河珍還是有持續在更新個人動態，也可以看出演員對這個角色的喜愛。

今年（2022年）4月初，文佳煐通過「河珍」的SNS，分享一張她在待機室裡的照片。不為別的，因為她將與金東旭合體，特別出演正在ON檔的tvN電視劇《流星》。

兩人特別出演的部分終於在昨晚（14日）第8集播出啦！政勳來接送河珍下班，並看到跌倒在地的泰成（金永大 飾）。雖然河珍向政勳表示：「不用在意」，但政勳卻像吃醋般，故意提起河珍與泰成三年前的緋聞。兩人最後甜甜蜜蜜，挽著手離開現場。

該片段播出後，河珍也於SNS曬出她與政勳的背影照，並留言：「SURPRISE（驚喜）」，相當俏皮可愛。

而執導《流星》的李秀賢導演，其實當初是《那個男人的記憶法》的副導演。導演通過個人Instagram分享與金東旭、文佳煐的合照，表示雖然很短暫、但為了偶爾想念的人們，希望這個片段能成為禮物。而政勳和河珍，每天都會生活的更幸福。

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