《鯨魚星》主角初步敲定！文佳煐、崔宇植有望攜手打造1926年版悲戀神話

文佳煐將出演tvN新劇《鯨魚星》（《고래별》），將擔任女主角「許秀雅」一角，經紀公司回應：「確實接到了演出提案，正在積極商討中。」

據韓媒《MyDaily》7月30日的獨家報導，劇中她將挑戰詮釋一名在軍山親日派家族中擔任僕役、視自己如魚、熱愛大海的女性角色。 「許秀雅」雖是文盲且從未體會過愛，但她珍惜樸實的生活，對生命懷抱敬畏。 某日，她在海邊望向遠方的瞬間，命運奪走了她的聲音，使她淪為失去主人的「啞女」。 此後，她被復仇之火吞噬，命運也悄然轉變。

一位節目相關人士透露：「我們討論了最符合角色形象的演員，最終確定由文佳煐與崔宇植出演。 兩人皆對該劇表達了高度期待與熱情，這次選角是最合適的組合。」



《鯨魚星》以1926年日據時期的京城為背景，是一段關於為了守護奉獻祖國的男人而願化為泡沫的女人的故事。 雖以安徒生童話《小美人魚》為靈感，但其愛情線將以大膽破格的方式重新詮釋，結合歷史與浪漫，講述一名女子為了理想與愛情不惜犧牲性命的壯烈故事。

男主角之一目前由演員崔宇植商議出演中。 文佳煐則是在完成tvN熱播劇《瑞草洞》後，選定《鯨魚星》作為下一部作品，展現戲路多變的演技挑戰。



該劇由名導許秦豪執導，《我的大叔》、《我們的藍調時光》攝影指導崔允萬擔任攝影，並由Take One Studio製作，規模龐大、製作費高昂，堪稱今年最受期待的電視劇之一。

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