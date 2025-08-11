《我的女友比我帥》關係複雜、爆笑又心動的經典三大場面！男友身邊有心機學妹，閨蜜居然愛上我

（雷）Viu Original 浪漫喜劇《我的女友比我帥》劇情結合奇幻校園愛情、偽BL劇、偽女女戀...等多元複雜關係網，只有你想不到～沒有劇組做不到的精采誇張劇情，可以說是無腦紓壓的近期最佳韓劇，帶大家回顧幾個令人震撼的故事發展！

劇情講述一夜之間變成花美男的女友金至恩（Arin 飾），以及無法放棄這段戀情、專心守護女友的朴允載（尹產賀 飾）之間所展開的瘋狂浪漫故事，當至恩變成男生時會以金至勳（柳政厚 飾）隱藏身分，帥氣的臉蛋卻也引發了不少新事件，影響著眾人的關係。



【一】男女主的心，依舊為對方悸動！

喜歡著朴允載的心機學妹姜珉周（Chuu 飾）送他到醫院，還在允載父母面前謊稱自己是允載女友。金至勳情急之下在眾人面前拋下「因為我是朴允載的女朋友啊」的驚人發言，事後解釋只是開玩笑。允載發現至勳心情不佳，向前關心，也默默靠在了至勳的肩膀上。





之後，三人一起去吃麻辣燙，至勳和珉周之間展開了「吃辣對決」，看著至勳被辣到受不了的模樣，允載彷彿看到了從前女友至恩的模樣，忍不住脫口而出：「好想親你（妳）」，至勳也很自然的擦去允載嘴角的食物，兩人依舊會因為習慣彼此，而為對方心動。





【二】男友身邊的心機學妹，讓人看了好怒～

姜珉周這個角色真的是讓觀眾看了好氣氣氣氣！明知道朴允載跟金至恩是交往關係，卻又想盡辦法接近對方、誘惑對方，即使允載百般表明立場的堅定拒絕，她仍不放棄地頻頻靠近，珉周甚至故意剪了和至恩一樣的髮型＆裝扮，出現在允載面前，對於女友變成男生的允載來說，可以說帶來了極大震撼。



更扯的是...第六集結尾讓主角們的關係進入新的混亂境界！心機學妹直接搬到至恩家的樓上！讓人忍不住大翻白眼。



【三】閨蜜居然愛上我，每個KISS場面都爆擊著觀眾

至恩的外型變成至勳後，帥氣的臉蛋和依舊親切的互動，時常讓無戀愛經驗的閨蜜崔瑜里（朴珠嫚 飾）感到混亂，有一幕是閨蜜準備睡覺，至勳爬到床上親自幫她拿下眼鏡，各種體貼和近距離行為讓閨蜜心跳不已。之後至勳更是假扮成閨蜜男友，幫她解圍，替她出氣！



至勳因帥氣夜店照而在網路上爆紅，卻出現越來越誇張的身分猜測，為了阻擋流言蜚語，身為知名網路小說家的閨蜜，提議兩人再次假裝成情侶，簽書會上，直接在眾人面前KISS來證明兩人關係。



主演之間的關係可以說是越演越複雜，讓人意想不到後續發展，也更加期待之後的劇情！熱門韓劇《我的女友比我帥》每逢星期三、四晚上十時在Viu上架播出。



