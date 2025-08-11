【最新】音源強者10cm權正烈成為《The Seasons》主持人，將從朴寶劍接下第8任主持棒！

人氣歌手 10cm 權正烈親自透露自己將接任《The Seasons》的主持人，在演唱會上親自向粉絲們透露這個好消息。

昨天，在首爾市松坡區奧林匹克公園手球競技場舉行了 10cm 的專場演唱會《5.0》。

當天，權正烈表示：「《朴寶劍的Cantabile》的下一任 MC（主持人）就是我。」並補充說：「我是《The Seasons》第 8 任 MC——10cm。我想在這裡告訴大家，第一次想親口對大家說。我自己並沒有做什麼，這一切都是大家造就的，非常感謝。」





該畫面透過到場觀眾拍攝的影片後記傳出，消息也在網路社群間迅速擴散。

▼10cm近期再次登上dingo music的《Killing Voice》唱出他的專屬好歌～：



▼2021年3月10cm的《Killing Voice》已累積1507萬觀看次數，成績相當驚人：



《The Seasons》自 2023 年 5 月以《朴宰範的Drive》為首，守住了 KBS2 深夜音樂節目的時段，是一檔季制音樂綜藝。繼朴宰範之後，Jannabi崔政勳、AKMU樂童音樂家、李孝利、ZICO、李泳知等知名歌手先後擔任主持，而第 7 季由演員朴寶劍接棒，廣受大眾喜愛。



另外，《The Seasons》固定於每週五晚間 11 點 20 分播出。

