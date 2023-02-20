《木偶的季節》韓季節終於要說出那句話！木偶臨時改變心意享受當下，「第8集定律」誠不我欺XD（EP.8）

MBC奇幻愛情劇《木偶的季節》上周開播，一個是殺人的死神、一個是救人的醫生，「生死與奪羅曼史」即將展開！

劇中的死神「木偶」每隔99年來到人間降下天罰，不同的是，這一次遇見了擁有神秘能力的望診醫生韓季節。 第8集裡，都教授遭人暗算提早離開陽間，季節逐漸明白喜歡的人究竟是誰......



*以下包含《木偶的季節》第8集關鍵劇情！



Switch Again！

都鎮宇原本還剩一天時間，但因為車子被宗植動手腳導致中毒撞車而提前經歷了「第二次去世」，這時等待已久的木偶就華麗回歸了！宗植在遠處看到都鎮宇離奇「復活」又瞬間消失，大驚失色，向理事長金必洙報告稱都鎮宇並非人類。



季節的渴望

木偶擔心季節喜歡的是都鎮宇而非自己，回歸后仍假裝是都鎮宇，然而很快就被季節識破啦XD季節終於明白自己的話語對木偶有左右命運的力量，也越來越確定對木偶的偏愛。

木偶想要的是死亡和解脫，但季節不一樣。 上天過早帶走了她的媽媽，現在季節只希望有人能陪她一生一世、再也不要離開，對於愛上「海市蜃樓般的男人」木偶這件事感到左右為難。



韓季節終於要說出那句話

季節拜託木偶尋找朴忠成，木偶找到時對方已死亡，手邊還有一紙遺言。 木偶懷疑是金必洙所為、想要對他下殺手，卻被季節阻止。 季節勸木偶不要衝動，為了她也要努力變成更好的人，她也會盡全力對他坦誠，因為：「我愛著木偶。 」木偶等待已久的就是這句話，但他不等講完就吻了上去，這一刻只想沉浸在愛意中。



下集預告里，木偶和季節開始同居，把玉神嚇了一大跳XD金必洙採取反擊，目標對準木偶，最後一幕竟是木偶臉色蒼白坐在病床上！究竟發生了什麼？ 難道神也會生病？ 《木偶的季節》 每週五六播出，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台追看！



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