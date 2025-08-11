宋英奎離世，鄭泰祐曝其生前疼愛後輩「常說愛你」，柳承秀透露其死前一週「靜靜抱著自己」

演過《檢法男女》、《Stove League》（金牌救援）、《雞不可失》、《空氣殺人》等等知名作品的綠葉演員宋英奎，4日疑不堪酒駕輿論而選擇自我了結，從酒駕曝光到離世短短幾天令外界措手不及，一些演藝圈同僚不捨悼念。

張赫鎮在首爾藝術大學時期小宋英奎一屆，2014年合作過《未生》，2024年又合作《7人的復活》，他在4日聽聞宋英奎過世不久便發文：「哥……應該很累、很害怕、很煩惱吧。早知道就打通電話了，ㅠㅠ……天啊真是的……一路好走……對我來說，哥是非常好的人。以後再見吧，安息吧。」底下李施彥、成道鉉（성도현）、鄭在權（장재권）、金旲興等也表達哀悼。



黃萬益也在第一時間發文：「英奎哥……學生時代作為系學長，也是舞台上的演技前輩，還把一個人孤孤單單的我引薦到同公司的我的英奎哥……哥不是一直都那樣嗎……無論在哪都不氣餒、坦蕩蕩的……這樣的我的英奎哥不應該這樣啊……雖然哥很累，但總是先照顧後輩們，是總笑著帶給我們勇氣的哥……我會想你的哥……」



李鐘赫5日拍下宋英奎靈堂現場畫面悲痛寫下：「有夠無力。就這麼討厭這世界？？因為懦弱所以很失望……真沒想到會這樣。明明很疼我……安息吧。首爾藝術大學戲劇系89級學長……還說高爾夫打得很好卻從沒贏過我，應該要再一起打的……都約定好了……」李鐘赫和宋英奎除了是大學學弟、學長的關係外，2014年也合作過MBC獨幕劇《轉折點》



鄭泰祐一樣發了靈堂照，限時動態寫下「親愛的英奎哥……常常對弟弟們說愛你的英奎哥」，發文則寫：「英奎哥……親愛的英奎哥……常常說我愛你的英奎哥。我愛你。♡♡」還翻出過往和宋英奎的珍貴合照。多張照片是鄭泰祐和宋英奎、尹瑞賢、金法來、趙在允今年2月才赴江陵旅行的合照。



柳承秀回憶：「和哥第一次見面是SBS戲劇《追擊者THE CHASER》，壞人演技怎麼會演得那麼好？不過我們每次見面都會像競爭一樣地演戲，真的很有默契。無法忘記一週前哥結束演出後，靜靜抱著我的苦澀表情。哥，這段時間辛苦了！現在好好休息吧！善均才離開沒多久……」柳承秀首度曝光宋英奎在出事後曾找他訴苦，「善均才離開沒多久」指2023年底也選擇自我了斷的李善均，吐露連續送走摯友的遺憾與心酸。



文熙景和宋英奎2014年合作過《你們被包圍了》，5月才送走崔廷宇‎的她，又面臨同僚離世的感慨，她發了白色菊花照說：「為故人祈求冥福。送走了非常令人惋惜的後輩，是真的很善良、很努力的演員。真的好無力啊，對不起我應該要常常打電話關心的，現在安息吧英奎。」



金藝玲發出宋英奎特地來看自己舞台劇的合照，還有白菊花說：「一起登台那天至今還歷歷在目……那個弟弟離開了我們。不敢相信，心太痛了。願你在那安息。他的才華和溫暖，我會永遠記住的。盛開的白花更讓人心痛ㅠ。」



李相侖2008年和宋昌義、宋英奎合作過《神的天秤》，他翻出和宋英奎的照片寫下：「哥給我們的幸福、從哥那裡得到的愛有多大，我們的心裡就被鑿下多大的洞……沒能常常聯絡真的非常抱歉，哥……願您在那裡能安心，我愛你，我永遠的學凡哥（《神的天秤》角色）。」



宋英奎據各大韓媒推測，生前不只有酒駕遭換角與可能隨之而來的賠償壓力，在此前還有生意失敗、與妻小分居的難關，《OSEN》甚至取得某摯友的回應，其艱難地表示宋英奎應是為緩解壓力飲酒，周圍的人都曾勸阻，豈知發生了酒駕，形成難以挽回的惡性循環。

