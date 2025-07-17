Disney+同步跟播！李鍾碩《瑞草洞》重披律師袍　對文佳煐喊這句手腳超蜷曲♥

Disney+在進入2025下半年之後可說是火力全開，必看韓劇一檔接一檔！男神李鍾碩時隔3年重返小螢幕終於出演《瑞草洞》，也是在《黑話律師》後再度披上熟悉的律師袍，光是前四集與文佳煐的曖昧情愫就讓人不自覺露出姨母笑，尤其是第三集兩人在操場的互動更是網友一致認同粉紅泡泡最滿的橋段！

李鍾碩受封「最適合飾演律師的男人」

在上一部律師相關的作品，李鍾碩就以驚人的外貌與演技收穫一票粉絲。而這次他在《瑞草洞》中他則以一名出道九年的資深律師安宙恆一角登場，喜怒不形於色的他總是板著一張臉，高冷的人設氣場十足。

而在劇中他大多時間都是以正裝出現，也因此恰恰突顯出模特兒的優勢。186公分的身高與看起來比我身高還長的雙腿，無論出現在法庭上還是飯局中都令人無法忽視。加上無論再艱澀的法條都可以完美消化，因此被網友受封是「最適合飾演律師的男人」！



泓敏樓律師五人組

《瑞草洞》故事主軸除了以李鍾碩與文佳煐（飾演康喜智）之外，大致上都是圍繞在泓敏樓內律師們經手的案件。原先分散在不同律師事務所的五人，因為都在同一棟樓工作，也形成了「吃飯五人組」幾乎每一集都有聚餐的場面，也讓網友笑稱追劇時一定要配飯吃才行！更巧的事因為大樓房東的收購與合併，讓這五人組意外成為同事，從目前的故事線來看，每個人都有各自要解決的人生難題，後續會如何變化，也是左右劇情的關鍵之一。



「現在的你也很漂亮！」

在第三集中，康喜智照著離職同事給的建議來到了一處操場，恰巧遇見也來跑步的安宙恆。兩人也終於談及當年未解的香港之謎。安宙恆與康喜智過去曾在香港相識相戀，但隨著雙方回到韓國後也斷了聯繫。康喜智才透露在機場丟了手機。安宙恆接著吐露心意，表示當時因為她很漂亮個性又好相處，因此喜歡上她，所以才希望回韓國之後可以繼續見面，沒想到下一句又補上「但你現在也漂亮！」突如其來的直球告白，也讓網友害羞到手腳蜷曲！





安宙恆的前女友

從首集開始，飯局上就曾提過安宙恆的前女友水晶（李裕英飾演），也是安宙恆一直以來都忘不了的女孩。沒想到在第四集中水晶竟然以家事法庭的被告身份出現，且安宙恆還是原告的律師！就這樣兩人在法庭上成為攻防者，這不堪的一幕也被康喜智恰巧撞見。康喜智問他為何不當下就拒絕這個案子，安宙恆只淡淡地說因為是上級指派的工作。在第四集最後，康喜智碰見了想等安宙恆下班的水晶，卻忍不住謊稱「他已經下班了！」也代表著她的心似乎已經悄悄越線了。未來難解的三角戀會如何進展？請一定要鎖定Disney+唯一同步跟播的《瑞草洞》！



除了《瑞草洞》之外，七月的Disney+簡直是大作連發！目前熱播中的《我們的電影》由南宮珉與全余贇譜出一段生命中倒數的戀情。已在7/16上檔的漫改劇《下流大盜》，集結《MOVING 異能》九龍浦大哥柳承龍以及《我的女神室友斗娜》梁世宗、林秀晶，要在汪洋大海中爭奪消失數百年的寶藏。另外李棟旭、李聖經也將組成「李李CP」化身黑幫少爺與偶像歌手，在《善良的他》中展開一段虐戀，該劇即將在7/18日登場，強檔好戲請千萬不要錯過。

Disney+ 韓國同步跟播《瑞草洞》每週六日 晚間9:20上架新集數

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