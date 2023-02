太甜了～剧终后年年有售后！金东旭惊喜登场文佳煐FM，安扣nim：「担心我们河珍所以来看看」

文佳煐出道近17年首度举办粉丝见面会(Fan Meeting;FM),她在《那个男人的记忆法》里组成的「记忆CP」搭档金东旭惊喜现身,让剧迷激动不已。

《那个男人的记忆法》已是2020年的作品,虽然帐面上收视不佳,但收获了海内外许多忠实粉丝,大家都著迷於大明星「吕河珍」(文佳煐饰演)与主播「安扣nim」(金东旭饰演)的浪漫爱情,而吕河珍与安扣nim也结下了友谊,剧终之后持续不断的「售后服务」每每都让人直呼「太甜啦」!

2021年,金东旭「闯入」文佳煐直播;2022上半年,‎两人一起特别演出《记忆法》里秀贤导演新戏《流星》,‎金东旭也为拍摄《Link:尽情吃,用力爱》的文佳煐送上咖啡车;2022年下半年,两人担任MAMA Awards 2022颁奖人后台甜甜合照。

▼金东旭「闯入」文佳煐直播



▼以《记忆法》角色特别演出《流星》



▼两人同属经纪公司Keyeast工作人员发布MAMA后台合照,而「吕河珍」独家更新CP单独照,没有露脸却充满粉红泡泡



2023年,文佳煐举办生涯首场粉丝见面会,金东旭担任神秘嘉宾登场,观众投注的目光、两人冒出的粉红泡泡,不输文佳煐在《爱情的理解》里的新对象柳演锡!文佳煐不晓得金东旭会出现,问他:「你不是要拍戏吗?」金东旭回答:「是啊,但是太担心了,我们的河真第一次粉丝见面会有好成绩吗?我很担心所以我来看看。」



「安扣nim」金东旭暖心的话让粉丝又惊又喜,简直心脏爆击!大家也没想到「记忆CP」的售后服务能如此长久,激动希望他们能「原地结婚」啊!



230218 Kayoung's fanmeeting - Kim Dong Wook



Finally a clear and close pic! Now can we hope for vids please?#FindMeinYourMemory #그남자의기억법 #김동욱 #MoonGaYoung #MunKaYoung #문가영 #Anchornim #이정훈 #앵커님 #YeoHaJin #여하진 #MemoryCouple #기억커플 #GieokCouple pic.twitter.com/Eoqllr9nPs