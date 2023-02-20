太甜了～剧终后年年有售后！金东旭惊喜登场文佳煐FM，安扣nim：「担心我们河珍所以来看看」

文佳煐出道近17年首度举办粉丝见面会（Fan Meeting；FM），她在《那个男人的记忆法》里组成的「记忆CP」搭档金东旭惊喜现身，让剧迷激动不已。

《那个男人的记忆法》已是2020年的作品，虽然帐面上收视不佳，但收获了海内外许多忠实粉丝，大家都著迷於大明星「吕河珍」（文佳煐饰演）与主播「安扣nim」（金东旭饰演）的浪漫爱情，而吕河珍与安扣nim也结下了友谊，剧终之后持续不断的「售后服务」每每都让人直呼「太甜啦」！

2021年，金东旭「闯入」文佳煐直播；2022上半年，‎两人一起特别演出《记忆法》里秀贤导演新戏《流星》，‎金东旭也为拍摄《Link：尽情吃，用力爱》的文佳煐送上咖啡车；2022年下半年，两人担任MAMA Awards 2022颁奖人后台甜甜合照。

▼金东旭「闯入」文佳煐直播



▼以《记忆法》角色特别演出《流星》



▼两人同属经纪公司Keyeast工作人员发布MAMA后台合照，而「吕河珍」独家更新CP单独照，没有露脸却充满粉红泡泡



2023年，文佳煐举办生涯首场粉丝见面会，金东旭担任神秘嘉宾登场，观众投注的目光、两人冒出的粉红泡泡，不输文佳煐在《爱情的理解》里的新对象柳演锡！文佳煐不晓得金东旭会出现，问他：「你不是要拍戏吗？」金东旭回答：「是啊，但是太担心了，我们的河真第一次粉丝见面会有好成绩吗？我很担心所以我来看看。」



「安扣nim」金东旭暖心的话让粉丝又惊又喜，简直心脏爆击！大家也没想到「记忆CP」的售后服务能如此长久，激动希望他们能「原地结婚」啊！



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