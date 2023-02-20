SM娛樂內部出現經營權紛爭！旗下歌手最近的獲獎感言中，沒有再提到「李秀滿老師」

此前SM藝人只要獲得獎項，幾乎都會提到李秀滿老師並感謝他，但隨著SM娛樂內部出現經營權紛爭，18日舉行的《Circle Chart Music Awards》頒獎典禮中，NCT 和 aespa 在獲獎感言中都沒有提到他。

NCT 獲得「第一季專輯部門年度歌手獎」，代表 NCT 出席的道英表示：「我覺得可以獲得這麼大的獎項，多虧了成員們和支持我們的粉絲們，還有一起辛苦的哥哥姐姐們。我們不會被任何東西動搖，會努力的，今年 NCT 會變得更大更帥，希望大家多多期待今年的 NCT。」



而 aespa 也獲得「7月音源部門年度歌手獎」，Karina 說：「不管以後做什麼活動，我們都會以帥氣的專輯回歸。」Winter 也表示：「我們今年會以好歌回歸，請大家多多期待。」



出席頒獎典禮的SM藝人似乎意識到SM和李秀滿之間的衝突，盡量減少對此的提及。而SM藝人也對公司近況表示無奈，此前 Key 在發行專輯《Killer》進行直播中表示：「我也是比任何人都想舉辦（演唱會）的人，但公司現在亂糟糟的。」太妍也曾在 IG 限時動態上傳電影《神鬼交易》中「哇，大家很努力呀，真的很努力」的場面。

230213 카운트다운라이브 기범



앵콜 키랜드 열었으면 ㅠ)

나도 열었으면 좋겠어 이걸 어디다 얘길해야.. 앵콜콘서트 열어주는거예요ㅠ 나도 누구보다 하고싶은 사람이긴 한데 아휴 몰라.. 회사가 뒤숭숭해가지구 지금.. pic.twitter.com/L8xjry74xy — [1of1=샤이니]민트곰 (@shineshinee0525) February 13, 2023

taeyeon's ig story



"wow~ everyone is really working hard, really working hard"

pic.twitter.com/fKA1J2vwtB — ㅇ (@taengirenes) February 16, 2023

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