SM娛樂內部出現經營權紛爭！旗下歌手最近的獲獎感言中，沒有再提到「李秀滿老師」

SM娛樂內部出現經營權紛爭！旗下歌手最近的獲獎感言中，沒有再提到「李秀滿老師」

KPOP   2023年2月20日   星期一14:22   Yuan  

（封面圖源：TVDaily、twitter@NCTsmtown、twitter@aespa_official）

此前SM藝人只要獲得獎項，幾乎都會提到李秀滿老師並感謝他，但隨著SM娛樂內部出現經營權紛爭，18日舉行的《Circle Chart Music Awards》頒獎典禮中，NCT 和 aespa 在獲獎感言中都沒有提到他。

NCT 獲得「第一季專輯部門年度歌手獎」，代表 NCT 出席的道英表示：「我覺得可以獲得這麼大的獎項，多虧了成員們和支持我們的粉絲們，還有一起辛苦的哥哥姐姐們。我們不會被任何東西動搖，會努力的，今年 NCT 會變得更大更帥，希望大家多多期待今年的 NCT。」
（圖源：TVDaily）

而 aespa 也獲得「7月音源部門年度歌手獎」，Karina 說：「不管以後做什麼活動，我們都會以帥氣的專輯回歸。」Winter 也表示：「我們今年會以好歌回歸，請大家多多期待。」
（圖源：TVDaily）

出席頒獎典禮的SM藝人似乎意識到SM和李秀滿之間的衝突，盡量減少對此的提及。而SM藝人也對公司近況表示無奈，此前 Key 在發行專輯《Killer》進行直播中表示：「我也是比任何人都想舉辦（演唱會）的人，但公司現在亂糟糟的。」太妍也曾在 IG 限時動態上傳電影《神鬼交易》中「哇，大家很努力呀，真的很努力」的場面。

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