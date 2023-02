還有什麼是他不會的！《BOYS PLANET》陳冠叡上次耍金箍棒，這次轉手絹宛如魔術，韓網：好魔性

還記得韓國選秀節目《BOYS PLANET》首集「耍金箍棒」備受評審青睞的台灣練習生陳冠叡嗎?最新一集中,他又有了「新花招」吸引觀眾眼球!

《BOYS PLANET》第3集穿插一小段練習生們的宿舍生活,有人練習韓文有人唱歌,而陳冠叡超級特別,竟然戴著頭巾和發光眼鏡,表演起他擅長的傳統民俗舞蹈中的「手絹」,而且不只是旋轉還會變色!



陳冠叡這宛如變魔術的表演,不僅他眼前的練習生,韓國觀眾也感到嘖嘖稱奇!推特近日關於《BOYS PLANET》的熱搜中,前幾名就是陳冠叡這個表演,推主寫道:「《BOYS PLANET》是做什麼的地方?」似乎很訝異裡頭練習生臥虎藏龍。

該推文轉發達3000多則,網友說:「好魔性」「很中毒」「還有什麼是他不會的」「哇嗚好神奇」「超級可愛」「陳冠叡劈腿學舞也是,太有好感了」「冠叡太搞笑了ㅋㅋㅋ好可愛啊」「霍格華茲練習生ㅜㅜ」「他真的好好笑救命」「陳冠叡到底還有瘋了的才藝」「我也想一起玩」……

▼上述網友所說的劈腿學舞也不能錯過,陳冠叡邊劈腿拉筋邊看MV學舞,以超快速度帶領小組G組〈Kill This Love〉組一起練習



陳冠叡從小跟著媽媽習舞、在民俗舞蹈的環境下長大,練就了各種技藝也囊括不少獎項。根據本站採訪,陳冠叡爸爸與媽媽透露手絹是陳冠叡第一個「玩具」,2、3歲就相當熟練,且宛如變魔術的換面招式是他自己「玩出來的」。



回到《BOYS PLANET》陳冠叡的表現,他在G組〈Kill This Love〉擔當副Rapper腳色,雖然觀眾投票結果不敵K組林乾旭,但整個G組表演過程獲得導師一致好評,最後也順利拿下勝利,G組〈Kill This Love〉也是目前首個任務中相當受歡迎的表演,YouTube觀看次數僅次G組〈LOVE ME RIGHT〉。



整體觀眾投票排名上,陳冠叡第2集已從54名升至30名,本集則未公開(僅公開1到3、40到60名名)。



