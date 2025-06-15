《BOYS II PLANET》練習生趙明秀讀高中時勇抓偷拍犯，事蹟曝光引發熱烈關注

參與選秀節目《BOYS II PLANET》的個人練習生趙明洙（조명수），近日被發現曾在過去協助制伏偷拍犯，還上過電視新聞，很多網友稱讚他的英勇行動，希望他能順利出道。

據2022年9月21日TV朝鮮新聞報導，一名36歲男子在地鐵站偷拍女學生，被幾名高中生目睹並當場制伏。 當時正是上班上學高峰時間，該男子在手扶梯上緊貼一名高中女學生並用手機非法偷拍，被女學生當場發現並抓住背包。 男子試圖逃跑時，旁邊的兩名男學生立即衝上去，最終和女學生一起在地鐵站門口抓住了該男子。

儘管該男子試圖毀掉手機銷毀證據，但學生們機智地錄下了現場情況。 網友發現，當年影片中的其中一位學生，正是目前參加《BOYS II PLANET》的趙明洙。

趙明洙接受新聞採訪時表示：「如果是我妹妹遇到這種事，我一定會非常生氣，所以想都沒想就立即行動了。」



隨著這段過往曝光，趙明洙因展現正義感與勇氣獲得網友一致讚賞，網路上湧現大量支持聲音：「不只是實力強，人品也頂尖」「一定要讓他第一名出道」「太帥氣了！」





韓國演藝圈過去也曾有在出道前因善行而受到關注，最終成功打開知名度並踏入演藝圈的案例，例如因協助警方逮捕便利店強盜而上新聞，從而被經紀公司發現的演員張東潤。

此外，Mnet全新選秀節目《BOYS II PLANET》以打造全球規模K-POP男團為目標，160名練習生分為K組（韓文版）和C組（中文版）展開競爭，將於7月17日和18日播出《Boys 2 Planet K》和《Boys 2 Planet C》，最終誕生的男團將進行為期5年的活動。

▽趙明洙《HOLA SOLAR》個人評價舞台：



▽趙明洙勇抓偷拍犯新聞報導：



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