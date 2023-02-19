避免陷入SM＆HYBE紛爭？粉絲提議Red Velvet瑟琪跳〈Hype Boy〉遭婉拒，明智發言獲韓網友稱讚！

18日，Red Velvet瑟琪舉行粉絲見面會《HAPPY SEULGI DAY》慶祝生日。

在生日會上，瑟琪 Cover 了 EXO〈LOVE SHOT〉、NCT DREAM〈Candy〉、aespa〈Illusion〉等 舞蹈，獲得熱烈的反響。過程中，有粉絲提議她 Cover HYBE 旗下廠牌 NewJeans〈Hype Boy〉，她也小心翼翼地婉拒請求，並說：「大家都知道吧？我絕對不會製造出一些為難的事。」

日前，SM娛樂內部出現經營權紛爭，正在經歷矛盾。HYBE表示將以4228億韓元收購SM創始人、前總製作人李秀滿持有的14.8%股份。對此，表示反對的SM代表理事李成秀發表聲明，並展開李秀滿爆料戰。



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而瑟琪的發言，也在韓網引發熱烈討論。韓網友更紛紛表示：「瑟琪做得好！不愧是聰明人」、「粉絲真的沒有眼力，如果跳了話又會挨罵吧」、「不要對SM藝人們發牢騷了.. 瑟琪有什麼錯」、「看來內部情況比想象中要嚴重啊」、「現在最好還是不要糾纏在一起，應對得很好」、「經營權之爭讓藝人們受苦了」、「就是太明智了！所以瑟琪到現在都沒有出過事故」等等。



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