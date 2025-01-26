《UNIVERSE LEAGUE》出道確定！《BOYS PLANET》「有仇」的張帥博&車雄基，與台灣簡志恩等組團

由Jay Park朴載範主持，GOT7金有謙、HYBE製作人EL CAPITXN（張利貞，前HISTORY成員）、BTOB李昌燮、NCT WayV的Ten與揚揚擔任導師的SBS選秀節目《UNIVERSE LEAGUE》，24日播出決賽，成團的9名成員出爐！

《UNIVERSE LEAGUE》是以體育界「競賽聯盟」的概念打造，是由導師們選出旗下的「BEAT」、「GROOVE」與「RHYTHM」三隊選手以競賽，有主力選手和板凳選手流動制度，還有淘汰及交易環節，導師選擇及粉絲投票均會影響，留到最後並且投票勝利的隊伍選手即獲得出道機會。



決賽投票結果，Ten與揚揚領軍的RHYTHM隊以400多萬票壓倒性勝利，7成員JL、STEVEN、張帥博、朴周元、徐廷雨、志恩（簡志恩）、宮崎大輔，加上BEAT隊第一的車雄基、GROOVE隊第一的朴翰，將組9人團「AHOF」（아홉）出道。



「雄基出道」一時成為X（原Twitter）韓國區熱門趨勢。車雄基過去就以男團TO1（原名TOO）出道過，2023年參賽《BOYS PLANET》大量累積人氣，惜最終以20名坐收無緣決賽，此次以《UNIVERSE LEAGUE》捲土重來擁大批人氣，一直都穩穩在七名內，最終獲得總排名第二、BEAT隊第一，順利獲得再出道機會。



他演出BL劇《戀愛至上主義區域》的好友李泰彬、車柱完到場替他加油成為話題，他和《BOYS PLANET》「有仇」的張帥博一同出道更受到討論。



웅기 데뷔 확정되고 나니까 웃는 형아들

학부형삘 진짜 난다니까? pic.twitter.com/n6UrdIZA1k — 뿌잉 (@bl_is_boys_love) January 24, 2025

回顧《BOYS PLANET》，‎張帥博曾鬧出態度爭議‎，自己放棄Part讓車雄基扛後，自認「節目組會幫」，還暗自向同中國籍的隊友譴責車雄基。當時張帥博受到排山倒海的批評，連自家中國觀眾都不挺，車雄基倒讓許多觀眾心疼並加以支持。



兩人一同參賽《UNIVERSE LEAGUE》起初就相當受矚目，被製作單位刻意安排前後出場，不過車雄基沒有表現尷尬反倒欣慰的看著張帥博，採訪時不諱言兩人以前在選秀同隊過、再見他很開心。聖誕節特輯兩人還以過往仇恨為契機，合唱經典對唱情歌〈All For You〉，效果十足。



車雄基確定出道後，張帥博深深擁抱他，有網友找出兩人在《BOYS PLANET》的擁抱對比，表示兩人這次都做到了。《BOYS PLANET》擁抱照是兩人第7集發生不合後的第8集生存名單公布時，兩人確實在完成〈Feel Special〉舞台後便不再有不合情形，倒有滿多熱情互動。



另外，「AHOF」將是罕見的擁六國籍成員的團體，除了中國籍的張帥博，JL來自菲律賓，也是力拼再出道，STEVEN來自澳洲，原為LUMINOUS成員，志恩是台灣籍，「DAISUKE」宮崎大輔來自日本。

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