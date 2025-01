《UNIVERSE LEAGUE》出道確定！《BOYS PLANET》「有仇」的張帥博&車雄基，與台灣簡志恩等組團

由Jay Park朴載範主持,GOT7金有謙、HYBE製作人EL CAPITXN(張利貞,前HISTORY成員)、BTOB李昌燮、NCT WayV的Ten與揚揚擔任導師的SBS選秀節目《UNIVERSE LEAGUE》,24日播出決賽,成團的9名成員出爐!

《UNIVERSE LEAGUE》是以體育界「競賽聯盟」的概念打造,是由導師們選出旗下的「BEAT」、「GROOVE」與「RHYTHM」三隊選手以競賽,有主力選手和板凳選手流動制度,還有淘汰及交易環節,導師選擇及粉絲投票均會影響,留到最後並且投票勝利的隊伍選手即獲得出道機會。



決賽投票結果,Ten與揚揚領軍的RHYTHM隊以400多萬票壓倒性勝利,7成員JL、STEVEN、張帥博、朴周元、徐廷雨、志恩(簡志恩)、宮崎大輔,加上BEAT隊第一的車雄基、GROOVE隊第一的朴翰,將組9人團「AHOF」(아홉)出道。



「雄基出道」一時成為X(原Twitter)韓國區熱門趨勢。車雄基過去就以男團TO1(原名TOO)出道過,2023年參賽《BOYS PLANET》大量累積人氣,惜最終以20名坐收無緣決賽,此次以《UNIVERSE LEAGUE》捲土重來擁大批人氣,一直都穩穩在七名內,最終獲得總排名第二、BEAT隊第一,順利獲得再出道機會。



他演出BL劇《戀愛至上主義區域》的好友李泰彬、車柱完到場替他加油成為話題,他和《BOYS PLANET》「有仇」的張帥博一同出道更受到討論。



回顧《BOYS PLANET》,‎張帥博曾鬧出態度爭議‎,自己放棄Part讓車雄基扛後,自認「節目組會幫」,還暗自向同中國籍的隊友譴責車雄基。當時張帥博受到排山倒海的批評,連自家中國觀眾都不挺,車雄基倒讓許多觀眾心疼並加以支持。



兩人一同參賽《UNIVERSE LEAGUE》起初就相當受矚目,被製作單位刻意安排前後出場,不過車雄基沒有表現尷尬反倒欣慰的看著張帥博,採訪時不諱言兩人以前在選秀同隊過、再見他很開心。聖誕節特輯兩人還以過往仇恨為契機,合唱經典對唱情歌〈All For You〉,效果十足。



車雄基確定出道後,張帥博深深擁抱他,有網友找出兩人在《BOYS PLANET》的擁抱對比,表示兩人這次都做到了。《BOYS PLANET》擁抱照是兩人第7集發生不合後的第8集生存名單公布時,兩人確實在完成〈Feel Special〉舞台後便不再有不合情形,倒有滿多熱情互動。



