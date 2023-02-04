《BOYS PLANET》台灣選手陳冠叡華麗金箍棒耍大招，超強舞蹈實力讓全場看了合不攏嘴！

陳冠叡甚至是獲獎無數的實力派，不過，教育部獎狀看了很有親切感耶～！XD

Mnet 選秀節目《BOYS PLANET》在2/2正式開播，這一次是將95名練習生分為K、G兩組，K組是來自韓國（Korea）的47人，G組則是國際組（Global）48人，第一集播出後就有許多選手脫穎而出，其中來自台灣的陳冠叡所擁有的堅強舞蹈實力，就讓現場的所有人都大感吃驚。



來自台灣的練習生陳任佑、邱勝揚、陳冠叡、東東4人組隊表演 SuperM 的〈Tiger Inside〉，這首歌難度頗高，也因為陳冠叡加入耍棍的華麗操作，如同孫悟空耍金箍棒一般帥氣，獲得滿堂喝采，導師們給了滿星All Star(4星)的評價。



▼《Boys Planet》EP1 初舞台：



陳冠叡表示自己是從3歲開始學習舞蹈，現代舞、芭蕾、傳統舞蹈…等等，肢體展現上明顯就非常突出，之後，導師們追加的個人才藝表現中，更用許多高難度動作征服全場，只聽到現場哇哇聲不斷，堅強實力讓人看了合不攏嘴。



大家是不是也被他驚豔到了呢？

▼四位選手在EP.1的完整舞台公開：



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